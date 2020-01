Les meilleurs dans TT Isle of Man Ride on the Edge 2

Pour s’assurer du réalisme et de la crédibilité de leur prochaine simulation de moto inspiré de la fameuse épreuve se déroulant sur l’ïle de Mann, Bigben et KT Racing ont demandé à des pilotes professionnels de les aider.

Bigben et KT Racing se sont ainsi tournés vers Davey Todd et Julien Toniutti, le pilote français le plus rapide sur le circuit. A 23 ans, Davey Todd est un pilote anglais spécialiste de road racing avec un palmarès déjà impressionnant. Il sera l’ambassadeur officiel de la simulation TT Isle of Man Ride on the Edge 2 que prépare KT Racing sur PS4, Xbox One, PC et plus tard Switch.

Julien Toniutti s’est associé à l’équipe de développement et a partagé son expérience et ses ressentis pour aider l’équipe a proposer une simulation la plus réaliste possible.

«Le TT est le rêve absolu de tout motard. Avec le jeu TT Isle Of Man – Ride on The Edge 2, l’idée est de reproduire la sensation de vitesse, l’adrénaline procurée ainsi que la concentration et la maîtrise nécessaire à un pilote du Tourist Trophy mais sans aucun risque pour le gamer, en restant confortablement assis dans son canapé » explique Julien.

TT Isle of Man Ride on the Edge 2 sera disponible en mars 2020 sur PS4, Xbox One, PC et ultérieurement sur Nintendo Switch.