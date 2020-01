Franchement, on s’en doutait un peu vu le silence radio de Sony depuis des semaines. Généralement, la présence d’un éditeur ou constructeur à l’E3 se sait des mois à l’avance. C’est désormais confirmé, Sony ne sera pas à l’E3 2020.

Sony avait déjà fait l’impasse sur l’édition 2019 du show américain. C’est donc sans grande surprise et malgré l’arrivée de la PS5 en fin d’année qu’on apprend que le géant nippon ne sera pas non plus à l’édition 2020.

Il est plus que probable que Sony va organiser son propre évènement pour dévoiler la prochaine PS5 et ses titres en plus des titres PS4 à venir dans les mois à venir dont The Last of Us II, Ghost of Tsushima, etc. Sony Interactive Entertainment a indiqué avoir prévu de participer à divers évènements à travers le monde pour promouvoir ses produits à venir?

Microsoft de son côté sera bel et bien à l’E3 avec sa conférence et son immense stand. Il faut dire qu’eux aussi ont au moins une nouvelle machine à dévoiler : la Xbox Series X.

Bref, depuis de nombreuses années, l’E3 est en perte de vitesse. Loin des années fastes et rock’n roll du début des années 2000, le salon s’est petit à petit édulcoré. Parallèlement l’explosion d’internet et du streaming a fait que dans de très nombreux cas, on découvre tout aussi bien – si ce n’est mieux – le contenu montré à l’E3. C’est ainsi le cas des conférences d’avant-E3 ou même des démos de jeu sur les stands bien souvent identiques aux vidéos qu’on découvre quasiment simultanément sur les chaînes Youtube des éditeurs. Et je ne vous parle pas des livestreams par les mêmes éditeurs. C’est devenu tellement contrôlé que faire le déplacement à un E3 n’a plus vraiment de sens et n’est guère rentable. Ainsi, à Playscope, notre dernier trip à Los Angeles date de 2013, l’année de l’annonce de la PS4 et de la Xbox One. Il faut dire qu’après plus d’une dizaines d’E3 depuis 1997, votre serviteur n’a plus la joie de la découverte de cette messe vidéoludique annuelle en Californie – sans compter la dizaine de Tokyo Game Show, de Gamescom ou même de PGW.

Présent ou pas à l’E3, nous vous proposerons du contenu quoiqu’il arrive via nos accès aux services de presse des divers éditeurs et constructeurs. Mais bon, il reste encore de longs mois avec une pléthore d’informations à vous relayer. Et parallèlement, pour ceux qui nous suivent sur nos chaînes Youtube, je vous prépare l’arrivée d’émissions. Rendez-vous très prochainement sur Youtube.