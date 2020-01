La seconde extension de Metro Exodus disponible le 11 février

Histoire de continuer à explorer l’univers de Metro Exodus créé par les petits gars de 4A Games, un second DLC va sortir dans les prochains jours. Nommée Sam’s Story, les fans vont pouvoir incarner un nouveau personnage dans une nouvelle aventure.

Grâce à cette extension, vous allez incarner un ancien marine américain nommé Sam qui a été sous les ordres du Colonel Miller. Ayant suivi Artyom dans sa recherche d’un monde en dehors du métro, Sam est décidé à rentrer chez lui aux Etats-Unis et quitte l’Aurora. Et comme vous pouvez vous en douter, vous aurez à affronter les milieux hostiles du jeu en plus dangereux encore. Ce vaste nouveau niveau vous fera rencontrer de nouveaux personnages et vous donnera accès à de nouvelles armes et mutations.

Metro Exodus Sam’s Story sera disponible dès le 11 février 2020 sur PS4, Xbox One, PC et Stadia à l’achat. Il fait partie de l’Expansion Pass qui comprend également le premier DLC nommé The Two Colonels sorti l’été dernier.