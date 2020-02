Gothic sortira sur PS5, Xbox Series X et PC

Les vieux de la vieille se souviennent peut-être d’un action/RPG allemand développé par Piranha Bytes nommé Gothic lancé en 2001 sur PC. THQ Nordic a décidé d’en faire un remake.

Après avoir proposé une démo jouable sur Steam, technique inédite pour tester l’intérêt des joueurs et valider un projet, THQ Nordic a eu de bons retours puisqu’il a été décidé de développer un remake de Gothic. Plus surprenant, l’éditeur confirme d’ores et déjà qu’il s’agira d’un titre sur PS5, Xbox Series X et PC.

Ce remake sera entièrement refait techniquement avec l’Unreal Engine 4 et bénéficiera de toutes les technologies modernes. Il faut dire que presque 20 ans se sont écoulés depuis la sortie de la version originelle. Toutefois, l’univers et l’histoire de Gothic seront conservés.

THQ Nordic va donc tenter de dépoussiérer un vieux action/RPG et le moderniser grâce à son nouveau studio basé à Barcelone. Si vous êtes fan d’action/RPG et cherchez une alternative à The Witcher, ce titre est donc à surveiller. Par contre, il va falloir faire preuve de patience, le développement n’en est qu’à ses débuts et on ne devrait pas voir un tel remake sortir avant au moins 18 mois.

Gothic est prévu sur PS5, Xbox Series X et PC.