Un mode histoire pour Captain Tsubasa Rise of the Champions

Bandai Namco confirme aujourd’hui que la future adaptation du célèbre manga et anima plus connu dans nos contrées sous le nom d’Olive et Tom aura bel et bien un mode histoire.

Le mode histoire de Captain Tsubasa Rise of New Champions se nomme L’épisode Tsubasa. Celui-ci couvre l’ensemble du Tournoi National des Collèges et un certain nombre de matchs provenant de l’oeuvre originel. Les fans y retrouveront les principaux protagonistes dans des matchs acharnés. En fonction du déroulement du match et du score, diverses cinématiques spécifiques sont prévus.

Captain Tsubasa Rise of New Champions sortira sur PS4, Switch et PC courant 2020.