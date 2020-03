Un week-end gratuit pour Rainbow Six Siege dès ce 5 mars

Ubisoft continue à vouloir attirer des nouveaux joueurs sur son FPS tactique, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege. Et le meilleur moyen et de rendre le jeu accessible gratuitement.

Ainsi, Ubisoft lance un nouveau week-end gratuit. Celui-ci va se dérouler du 5 au 8 mars et permettra aux curieux de découvrir l’intégralité du jeu et les 20 agents d’origine. Et comme d’habitude, si vous décidez au final d’acheter le jeu et profiter des réductions de 70% sur le prix du jeu de base (PC) et sur les diverses éditions, vous conserverez votre progression.

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege est disponible sur PS4, Xbox One et PC.