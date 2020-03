Call of Duty Warzone sort demain

Les rumeurs et les fuites de ces dernières semaines avaient déjà très largement dévoilé le contenu de cette mise à jour. Call of Duty Warzone sera disponible à partir de demain 10 mars.

Activision a enfin décidé de se lancer dans la mode des battle royale et va se retrouver en frontal avec PUBG, Fortnite mais aussi Apex Legends qui sera donc son plus proche concurrent. En effet, vous n’aurez pas besoin de posséder Call of Duty Modern Warfare pour découvrir Call of Duty Warzone. Ce titre sera donc indépendant. Toutefois, si vous ne possédez pas déjà Call of Duty Modern Warfare, le téléchargement sera des plus conséquents. Ceux qui ont déjà ce titre n’auront qu’une mise à jour d’une vingtaine de Go – ok c’est aussi conséquent :p

L’action de Call of Duty Warzone se déroule sur une carte nommée Verdansk avec plus de 300 points d’intérêt que les fans de PvP de Call of Duty Modern Warfare reconnaîtront.

Call of Duty Warzone présente un mode battle royale qui permettra à quelques 150 soldats de s’affronter par équipes de 3 (pour le moment). Ils seront tous largués sur cette carte. A eux de l’explorer, récupérer de l’armement et des équipements et affronter les autres joueurs. Le vainqueur sera évidemment le dernier survivant. Lors des parties il sera possible de gagner du cash qui servira à récupérer de l’équipement, de XP et de l’XP pour les armes.

Call of Duty Warzone ajoute un brin de nouveauté avec le concept du Goulag. Il s’agit d’une zone où les joueurs précédemment éliminés se retrouver dans un combat en 1 contre 1. Le vainqueur retourne alors sur la carte pour continuer la partie.

Le second mode proposé par Call of Duty Warzone se nomme Plunder. Il s’agit d’un mode où les équipes concourrent à collecter un maximum de cash possible en se lançant dans des rais sur les apprisionnements, en éliminant les adversaires, en réussissant des contrats ou en contrôlant les dépôts de cash. Contrairement au mode battle royale, ce mode permet un respawn illimité comme un mode PvP classique.

Call of Duty Warzone permettra le cross-play entre PC et consoles. Toute progression et XP gagnés sur Warzone sera conservé pour Call of Duty Modern Warfare si vous décidez de l’acheter. Pour ceux qui l’ont déjà, la progression sera unifiée.

A l’instar d’un PUBG, vous aurez droit à divers véhicules pour explorer cette carte et évidemment affronter vos futurs adversaires.

Call of Duty Warzone sera disponible le 10 mars 2020 sur PS4, Xbox One et PC.