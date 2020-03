Codemasters annonce Dirt Rally 2.0 Game of the Year Edition

Si vous n’aviez pas encore craqué sur Dirt Rally 2.0, Codemasters a pensé à vous et va sortir une édition Game of the Year histoire d’appâter les potentiels pilotes en herbe.

Codemasters annonce la sortie le 27 mars prochain de Dirt Rally 2.0 Game of the Year Edition sur PS4, Xbox One et PC. Cette édition comprendra en plus du jeu de base les saisons 1 à 4 incluant 24 nouvelles voitures et 12 pistes additionnelles et le contenu célébrant la carrière de feu Colin McRae. Si vous faites partie de ceux qui ont récemment acheter Dirt Rally 2.0 Deluxe Edition ou n’importe quel pack de saison, vous aurez droit à la version dématérialisée du contenu bonus le 24 mars 2020.

Ce dernier ajoute de nouvelles locations, 12 pistes et les fameuses Subaru Impreza S4 Rally et Subaru Legacy RS ainsi que 40 scénarios retraçant la carrière du pilote écossais.

Dirt Rally 2.0 Game of the Year Edition sera disponible sur PS4, Xbox One et PC le 27 mars 2020.