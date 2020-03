Découvrez la magnificence d’Ori and the Will of the Wisps en 4K sur Xbox One X

Ori and the Blind Forest avait subjugué tous les joueurs par sa direction artisitique magnifique et un gameplay efficace et fluide. Moon Studios, son créateur, revient donc avec un nouvel épisode tout aussi réussi.

Que diriez-vous donc de découvrir les premières 20 minutes de cette suite qui conserve tout le charme du premier volet avec un gameplay efficace et un graphisme ultra léché qui fond de toutes les minutes du jeu iun véritable régal pour les yeux.

Ces vidéos ont été capturé sur Xbox One X en 4K UHD. Pour en profiter pleinement sur ordinateur, pensez à utiliser Google Chrome pour avoir l’option 4K. Nous voulions vous présenter aussi la version PC mais pour le moment un bug connu provoque des buzz sonores intempestifs assez désagréables. On tentera de vous présenter la version PC lorsque le bug sera corrigé par les développeurs.

Ori and the Will of the Wisps est disponible sur Xbox One et PC. Les abonnés Xbox Game Pass y ont accès gratuitement.