Xbox Series X – De nouveaux détails sur la prochaine console de Microsoft

Alors qu’on attend toujours que Sony sorte de son très long silence concernant la PS5, Microsoft lâche de nouvelles informations plutôt techniques cette fois-ci. Voici un petit résumé.

Microsoft a ainsi fourni un petit tableau avec les spécifications techniques de la Xbox Series X. Elles sont en ligne avec les nombreuses rumeurs et spéculations de ces dernières semaines.

CPU 8x Cores @ 3.8 GHz (3.66 GHz w/ SMT) Custom Zen 2 CPU GPU 12 TFLOPS, 52 CUs @ 1.825 GHz Custom RDNA 2 GPU Die Size 360.45 mm2 Process 7nm amélioré Mémoire 16 GB GDDR6 w/ 320mb bus Bande passante mémoire 10GB @ 560 GB/s, 6GB @ 336 GB/s Stockage interne 1 TB Custom NVME SSD I/O Throughput 2.4 GB/s (Raw), 4.8 GB/s (Compressed, with custom hardware decompression block) Stockage étendue 1 TB carte d’extension Stockage externe Compatibilité avec les disques durs via USB 3.2 Lecteur optique 4K UHD Blu-Ray Drive Cible Performance 4K @ 60 FPS, jusqu’à 120 FPS

Comme précédemment évoqué, la grande nouveauté pour la Xbox Series X est l’arrivée du DirectX Raytracing. Celui-ci va permettre aux développeurs de simulation les propriétés de la lumière et du son en temps réel de manière précise. A en juger par la démo technique appliquée sur Minecraft, le résultat semble convaincant. Difficile de savoir si cela est comparable à ce qu’on a via les cartes RTX de Nvidia.

Par ailleurs, il avait déjà été évoqué que la Xbox Series X sera totalement rétrocompatible avec tous les titres Xbox sortis depuis la première console. Les améliorations seront notables même si cela va un peu dépendre de chaque titre. On devrait toutefois souvent avoir droit à de meilleurs framerates, des temps de chargement réduits et une meilleure résolution. En démo, Microsoft lâche de nombreuses images de comparaison de Gears 5 sur Xbox One X et Xbox Series X (cf. ci-dessous). Dans la démo technique, Gears 5 tourne avec l’équivalent de la configuration Ultra de la version PC mais avec 50% de plus de particules. Ils ont également montré la scène d’ouverture du jeu en 4K à 60 images/seconde par rapport aux 30 images/seconde sur Xbox One X. Divers autres effets et améliorations visuelles ont été aussi implémenté pour un résultat plus réaliste. Microsoft confirme que Gears 5 sera un titre amélioré pour la sortie de la console. Si vous avez déjà le jeu sur Xbox One, la mise à jour sera gratuite.

Microsoft confirme également le gain pour le temps de chargement des jeux et cela grâce au SSD custom de 1To que comprend la Xbox Series X. Celle-ci peut être étendue via un port spécifique à l’arrière de la console avec une carte SSD de 1To également. Microsoft n’a malheureusement pas donné le tarif de cette carte. Pour vous donner une petite idée, à l’heure actuelle, un SSD 2,5″ de 1To coûte dans les 120€. On va voir si Microsoft peut proposer sa carte à un prix acceptable.

La présence de SSD permet également une possibilité que les possesseurs de smartphones et de tablettes connaissent depuis longtemps : la possibilité de reprendre une application ou un jeu là où on l’a laissé. En fonction de la taille des jeux, la Xbox Series X permettrait ainsi de basculer entre quelques jeux et reprendre là où on l’avait laissé. On imagine évidemment que les jeux qui doivent se connecter à des serveurs rechargeront ou devront se reconnecter.

L’utilisation de la vitesse du SSD repose sur l’architecture Xbox Velocity conçue par Microsoft. Celui-ci permettra ainsi aux développeurs d’accéder à 100Go de données d’un jeu de manière instantané. A l’instar de la démo qu’avait fait Sony il y a un moment sur PS5, on pourrait voir non seulement des temps de chargement réduits mais des mondes immenses et plus riches qui pourront se charger en tâche de fond pendant qu’on joue.

Parmi les autres nouveautés, on peut citer :

La décompression hardware permettant aux développeurs de compresser leurs données pour que leur jeu prenne le moins de place possible sur le SSD. La console décompressera les données à la demande de manière ultra rapide sans surcharger le CPU de cette tâche.

Le Smart Delivery est un système de livraison des jeux via le store. Ainsi les données que téléchargeront les joueurs se feront en fonction de la console possédée.

Le DirectML qui est un composant de DirectX pour le Machine Learning. Celui-ci peut être utilisé pour rendre les personnages plus intelligents, de meilleures animations ou tout simplement améliorer la qualité visuelle

Le DXR pour DirectX Ray Tracing pour des effets de lumières, d’ombres et de reflets réalistes.

La conversion SDR vers HDR : les jeux n’ayant pas de mode HDR pourront dont en bénéficier et cela sans que les développeurs aient à faire quoique ce soit.

L’audio spatial pour un son 3D avec compatibilité Dolby Atmos, DTS X ou Windows Sonic.

Avec tout ce que Microsoft dévoile aujourd’hui, on a une bonne idée désormais de ce qui attend les fans de la marque dans les mois à venir. Il ne reste plus qu’à découvrir les titres prévus. Microsoft va probablement en dévoiler lors de son évènement désormais digital qui va remplacer la conférence E3 initialement prévue.

Pour ce qui est du prix et de la date de sortie, Microsoft va certainement attendre encore un moment surtout avec la crise du CoVid-19 en cours qui pourrait bien impacter la production de la Xbox Series X. Pour l’instant, la console est toujours prévue pour les fêtes de fin d’année donc probablement mi-novembre 2020.