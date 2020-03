The Last Campfire, le nouveau projet des créateurs de No Man’s Sky

Après avoir créé Joe Danger, un jeu de motocross arcade for sympathique, Hello Games s’est fait une réputation avec No Man’s Sky pour des raisons aussi bien positives (un univers complet à explorer) que négatives (un public déçu et un titre qui a mis du temps à s’améliorer). L’équipe décide de passer à autre chose avec un projet plutôt mignon.

Annoncé il y a déjà un moment, The Last Campfire est donc le nouveau projet de Hello Games. Cette fois-ci, on aura droit à un jeu d’aventure dans un univers soigné. Incarnant Ember, vous vous retrouvez dans un monde truffé de puzzles à résoudre. Il faudra faire face afin de pouvoir rentrer chez vous. L’équipe a créé ce titre avec pour thème l’espoir dans un monde plutôt désespéré et désespérant.

Vous pouvez découvrir les premières images de ce projet avec la galerie et la vidéo ci-dessous.

The Last Campfire sera disponible sur PS4, Xbox One, Switch et PC à l’été 2020.