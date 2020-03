Activision sort Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered

Les rumeurs l’évoquaient depuis des semaines. Activision confirme donc enfin une version remasterisée du célèbre Call of Duty Modern Warfare 2 développé à l’époque par Infinity Ward. Toutefois, il ne s’agit que de la partie campagne solo.

Si vous êtes donc un inconditionnel du PvP de la saga Call of Duty, vous pouvez sans doute passer votre chemin. Avec Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered, les fans et les newbies vont pouvoir (re)découvrir la campagne solo de cet mythique épisode.

Comme vous pouvez vous en douter, l’équipe de développement de Beenox a entièrement retravaillé le graphisme du jeu pour mieux coller à la qualité qu’on trouve sur des productions actuelles. Jetez un coup d’oeil pour voir le résultat. On vous a mis aussi une bande-annonce de la version de l’époque sortie sur PS3 et Xbox 360 (cf. ci-dessous). On vous prépare une longue vidéo de gameplay très bientôt. Surveillez Playscope ou nos chaînes sur Youtube 😉

La version PS4 est disponible dès à présent sur le PlayStation Store. Pour les versions Xbox One et PC, il arriveront d’ici un mois. Si vous précommandez le jeu, vous aurez droit à un UDT Classic Ghost Bundle à utiliser dans Call of Duty Modern Warfare et Call of Duty Warzone.

Quant au côté multijoueur, Activision a décidé de placer l’univers de Modern Warfare au sein d’une entité multijoueur unifié. De ce fait, l’éditeur compte enrichir la partie online de Call of Duty Modern Warfare avec de nouvelles cartes et contenus – Warzone en faisant partie.

Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered est disponible dès à présent 31 mars 2020 sur PS4 pour 25€ environ. Les versions Xbox One et PC sont en précommande et devraient sortir le 30 avril 2020.