Doraemon Story of Seasons annoncé sur PS4 pour la rentrée

Déjà disponible sur Switch et PC, Doraemon Story of Seasons va donc être adapté sur la console de Sony pour une sortie en septembre prochain. Fans de l’anime et de gestion, préparez vos chéquiers.

Bandai Namco annonce donc la sortie le 4 septembre 2020 de la version PS4 de Doraemon Story of Seasons. Sous ce titre se cache un jeu de gestion de ferme avec les divers protagonistes de l’anime Doraemon. Le but du jeu sera de construire et développer une ferme. A vous d’explorer, cultiver, chasser les insectes, élever des animaux, fabriquer des meubles, etc… pour redorer le blason d’une ferme en bien mauvais état. Vous pourrez également explorer la ville pour voir ce qu’elle a à vous offrir.

Disponible depuis octobre dernier sur Switch et PC, les possesseurs de PS4 et PS4 Pro vont donc pouvoir découvrir ce titre plutôt attachant développé en collaboration avec Marvelous Inc et Brownies responsables de la série de Harvest Moon. Ne vous étonnez donc pas si le gameplay s’y rapproche.