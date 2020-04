Assassin’s Creed Valhalla se dévoile enfin

Après un interminable teaser de plus de 8h à regarder un illustrateur créer un artwork et admirer sa maîtrise de Photoshop, on apprenait que la grande annonce se ferait aujourd’hui. C’est désormais chose faite. Voici pour vous le trailer en 4K ainsi que les premiers visuels et premières informations de ce nouvel épisode de la saga Assassin’s Creed.

Sans surprise, c’est bel et bien l’univers viking qui va servir de toile de fond à cet épisode nommé Assassin’s Creed Valhalla. Prévu sur les consoles de la génération actuelle, PS4 et Xbox One, mais aussi sur PS5 et Xbox Series X ainsi que sur PC via Epic Games Store et Stadia, cet épisode va donc nous envoyer dans la mythologie nordique.

Développé par Ubisoft Montréal déjà responsable des épisodes Assassin’s Creed IV Black Flag et Assassin’s Creed Origins, ce titre va vous permettre de suivre le périple d’Eivor, un guerrier viking, dans un monde ouvert contrastant avec l’Angleterre médiévale. L’action va emmener votre clan chassé de Norvège sur les glaces de la mer du Nord vers les terres fertiles de l’Angleterre.

Si on devrait plus que probablement retrouver les principaux ingrédients de la saga, Assassin’s Creed Valhalla va ajouter son grain de sel. Ainsi, on aura droit à des nouveautés en terme de gameplay mais aussi de nouvelles activités comme les raids ou la construction et l’extenson de sa colonie afin de tenter de prendre le contrôle de l’Angleterre. Le système de combat va bénéficier de nouveauté avec la possibilité de se battre avec deux armes simultanément. Les raids ers les villages permettront d’obtenir les ressources nécessaires pour votre clan et votre colonie. De là à penser qu’Assassin’s Creed Valhalla ajoute un zeste de jeu de gestion… Pourquoi pas après tout. 🙂

« Nous avons vraiment hâte que les joueurs puissent vivre cette incroyable aventure Viking » déclare Ashraf Ismail, Directeur Créatif d’Assassin’s Creed Valhalla. « En incarnant Eivor, un guerrier et chef de clan viking, les joueurs feront face aux difficultés d’établir un nouveau foyer au beau milieu d’une lutte de pouvoir pour le contrôle de l’Angleterre ».

Comme pour Assassin’s Creed Odyssey, il sera possible de choisir le sexe du principal protagoniste avec un large panel de personnalisations possibles. A l’instar d’un RPG, toutes vos décisions auront une conséquence sur l’univers du jeu. A vous de faire des choix judicieux pour protéger votre clan.

Comme pour toute superproduction d’Ubisoft, vous aurez le choix entre plusieurs éditions :

L’Édition Gold inclura le jeu de base et le Season Pass.

inclura le jeu de base et le Season Pass. L’Édition Ultimate comprendra le jeu de base, le Season Pass et le Pack Ultimate qui permettront aux joueurs d’accéder à du contenu de personnalisation exclusif incluant le Pack d’Équipement Berserker, le Pack de Colonie Berserker, le Pack de Navire Berserker ainsi qu’un ensemble de runes permettant d’améliorer les armes ou les équipements.

comprendra le jeu de base, le Season Pass et le Pack Ultimate qui permettront aux joueurs d’accéder à du contenu de personnalisation exclusif incluant le Pack d’Équipement Berserker, le Pack de Colonie Berserker, le Pack de Navire Berserker ainsi qu’un ensemble de runes permettant d’améliorer les armes ou les équipements. L’Édition Collector inclura le jeu de base, le Season Pass, le Pack Ultimate, la figurine Ubicollectibles d’Eivor dans sa version féminine et de son Drakkar (hauteur : 30cm), un coffret collector, un Steelbook ® incluant un artwork unique, un certificat d’authenticité numéroté, une statuette Viking d’Eivor avec son corbeau et sa hache (hauteur : 5cm), des lithographies exclusives ainsi qu’un extrait de la bande-son du jeu. L’Édition Collector est disponible en exclusivité sur l’Ubisoft Store.

inclura le jeu de base, le Season Pass, le Pack Ultimate, la figurine Ubicollectibles d’Eivor dans sa version féminine et de son Drakkar (hauteur : 30cm), un coffret collector, un Steelbook incluant un artwork unique, un certificat d’authenticité numéroté, une statuette Viking d’Eivor avec son corbeau et sa hache (hauteur : 5cm), des lithographies exclusives ainsi qu’un extrait de la bande-son du jeu. L’Édition Collector est disponible en exclusivité sur l’Ubisoft Store. Les produits Ubicollectibles vendus séparément comprendront la figurine Eivor Wolf-Kissed ainsi que la réplique de la lame secrète d’Eivor.

Ceux qui vont précommander le jeu en amont de la sortie du jeu auront droit à une mission supplémentaire nommée La Voie du Berserker.

En attendant de découvrir du gameplay dans les prochaines semaines, voici donc les visuels fournis par Ubisoft ainsi que la toute première vidéo ci-dessous.

Assassin’s Creed Valhalla est prévu sur PS5, PS4, XSX, Xbox One, PC et Stadia pour la fin 2020.