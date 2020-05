Crucible, le shooter PvP/PvE d’Amazon Game Studios, sort le 20 mai sur PC

Cela fait un moment qu’on attend Amazon sur le front du jeu vidéo autrement que via Twitch qui, je vous le rappelle, leur appartient depuis un moment. Après une période très casual, Amazon via sa division Amazon Game Studios a voulu se lancer dans la production de titres sur PC. Crucible en fait partie.

Après un Breakaway annulé, Amazon Game Studios était attendu au tournant. A l’heure actuelle, on ne peut pas dire que la division jeu vidéo d’Amazon ait vraiment convaincu avec un jeu de course médiocre inspiré par l’émission automobile The Grand Tour présenté par le trio Jeremy Clarkson, James May et Richard Hammond, anciens de Top Gear.

Alors qu’on attendait de voir débaquer New World, le MMORPG d’Amazon Game Studios prévu pour le mois d’août prochain, c’est donc ce Crucible qui va arriver avant.

Avec Crucible, les joueurs vont découvrir un shooter en free to play à la troisième personne qui mêle PvP et PvE. Le jeu va vous faire affronter une longue liste de créatures, de robots et autres humains et poussera les joueurs à la coopération pour remplir les objectifs et vaincre.

Crucible va opposer des équipes de chasseurs balancés sur une planète dangereuse tous à la poursuite de l’Essence, une ressource qui amplifie les pouvoirs des chasseurs. Vous aurez le choix parmi 10 chasseurs distincts chacun avec son propre arsenal et capacités. Comme nombre de jeux du genre, le but sera donc partie après partie de récupérer un max d’essence pour faire progression votre chasseur.

Au lancement, Crucible proposera trois modes de jeu :

Coeur des Ruches : 2 équipes de 4 affrontent des ruches géantes contenant un coeur précieux. La première équipe capturant trois coeurs gagne le match.

: 2 équipes de 4 affrontent des ruches géantes contenant un coeur précieux. La première équipe capturant trois coeurs gagne le match. Contrôle des Derricks : 2 équipes de 8 joueurs doivent attendre et garder des derricks. La première équipe à épuiser les ressources de l’adversaire gagne.

: 2 équipes de 8 joueurs doivent attendre et garder des derricks. La première équipe à épuiser les ressources de l’adversaire gagne. Chasseurs Alpha : une sorte de deathmatch entre 8 équipes de 2 chasseurs s’affrontent, le dernier duo debout remportant la partie.

Crucible sera disponible en free to play sur PC le 20 mai 2020.