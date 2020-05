Warner annonce Mortal Kombat 11 Aftermath

Si vous êtes du genre à aimer la baston et le côté gore à outrance, vous avez probablement tâté Mortal Kombat 11. Et si le contenu lancé jusqu’à présent ne vous suffit plus, Warner Bros Interactive et NetherRealm Studios vont sortir une nouvelle extension.

Nommé Aftermath, cette extension prévue pour le 26 mai sur PS4, Xbox One, Switch, PC et Stadia va apporter son lot de nouveautés. En premier lieu, celles et ceux qui vont l’acquérir auront droit à de nouveaux combattants à maîtriser. Ainsi, vous verrez l’arrivée de Fujin, Sheeva et un certain… Robocop ! Oui, oui, le Robocop de Paul Verhoeven (pas celui du remake raté de 2014). D’ailleurs, c’est Peter Weller, l’acteur des deux premiers Robocop, qui prêtera son visage et sa voix à ce Robocop.

Par ailleurs, Aftermath va prolonger le mode histoire avec un nouvel arc. Liu Kang doit cette fois-ci trouver de nouveaux alliés pour faire face à une nouvelle menace sur les deux mondes. Cette extension comprendra également 3 nouveaux packs de skins de personnages qui seront disponibles au fil du temps.

Cette extension sera proposée à 40€ tout de même ou 50€ si vous y ajoutez le Kombat Pack qui comprend 6 personnages (Shang Tsung, Nightwolf, Sindel, Terminator T-800, le Joker et Spawn). Pour ceux qui n’auraient pas craqué sur MK 11, vous pouvez acquérir Mortal Kombat 11 Aftermath Collection qui comprend le jeu de base, l’extension Aftermath, le Kombat Pack et 25 skins, le tout pour 60€.

Ceux qui vont précommander auront droit à un pack de skins Klash.

Par ailleurs, pour tous les possesseurs de Mortal Kombat 11, au lancement d’Aftermath, Warner Bros Interactive et NetherRealm Studios vont proposer une mise à jour gratuite comprenant de nouvelles arènes, les Stage Fatalities permettant d’utiliser les environnements comme une arme et les Friendships, des sortes de fatalities avec un zeste d’amour.

Mortal Kombat 11 est disponible sur PS4, Xbox One, Switch, PC et Stadia.