Une édition limitée de la PS4 Pro aux couleurs de The Last of Us Part II

Le second volet des aventures d’Ellie arrive dans un mois. Pour l’occasion, pour attirer les collectionneurs et ceux qui n’ont pas encore craqué sur la PS4 Pro, Sony prépare une édition limitée de sa console.

Ainsi dès le 19 juin, les fans vont pouvoir acquérir un pack PlayStation 4 Pro The Last of Us Part II. Ce pack comprend la PS4 Pro avec une finition mate avec le tatouage d’Ellie gravé sur la coqué, un pad DualShock 4 en édition limitée, le jeu The Last of Us Part II en version physique et un code pour récupérer un thème dynamique PS4, des avatars et autres bonus in-game. Vous pouvez dès maintenant précommander cette édition limitée. Parallèlement, la version limitée du pad sera disponible séparément pour ceux qui les collectionnent 🙂

Et ce n’est pas tout puisque Sony a également prévu une édition limitée de son casque audio sans fil Gold avec une finition mate et décoré du logo du jeu et du tatouage d’Ellie.

Enfin, pour celles et ceux qui n’ont jamais assez de place dans le disque dur, Sony s’est associé avec Seagate pour un disque dur externe Game Drive 2To avec une finition similaire à la console en édition limitée.

Bref, si vous êtes fans de la saga et que vous cherchiez une raison de passer à la PS4 Pro, c’est sans doute l’occasion.

The Last of Us Part II est prévu pour le 19 juin 2020.