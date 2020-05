2K annonce Mafia Trilogy

2K avait commencé le teasing la semaine dernière. Aujourd’hui, ils confirment images et vidéos à l’appui le remaster/remake de la trilogie Mafia sur consoles.

Dans la catégorie des GTA-like, Mafia s’était fait un nom avec trois épisodes se déroulant à trois époques différentes et avec trois héros différents. Pour Mafia Trilogy, 2K a inclus les Definitive Edition de Mafia, Mafia II et Mafia III. Pour le premier volet, un effort colossal a été fait pour qu’il s’agit d’un remake complet, Mafia 1 datait de 2002 et était sorti sur PS2, Xbox et PC. Vous pourrez donc (re)découvrir cette aventure avec une réalisation moderne. Pour Mafia II Definitive Edition, il s’agit d’un remaster en haute définition jusqu’en 4K. Mafia III Definitive Edition ne diffère pas puisque ce titre était déjà sorti sur PS4, Xbox One et PC il y a quelques années.

Bref, si vous avez envie de vous lancer dans ces aventures, vous pourrez les acquérir assez facilement. Ainsi, si vous achetez Mafia Trilogy avant le 28 août prochain, vous pourrez télécharger immédiatement Mafia II et III sur PS4, Xbox One et PC. Pour le remake de Mafia 1, vous pourrez le télécharger le jour de sa sortie prévue pour le 28 août 2020.

“Le Mafia original a eu un impact durable sur la façon dont les jeux vidéo peuvent raconter des histoires sérieuses, et nous savons combien les fans de la série le vénèrent encore.” déclare Haden Blackman, Président et CCO chez Hangar 13, qui dirige le développement de Mafia: Definitive Edition dans les studios de Brno et Prague (République Tchèque), Brighton (Angleterre) et Novato (Californie). “Presque 20 ans après le début de la série Mafia, nous avons une occasion incroyable de présenter ce jeu si apprécié à une nouvelle génération de joueurs et de donner une chance aux fans de longue date de revivre l’histoire de Tommy avec une présentation moderne, ainsi que de nouveaux éléments d’histoire et des fonctionnalités de gameplay.”

Pour toute précommande, vous aurez le Pack Chicago Outfit qui comprend :

Tenue de joueur exclusive : la tenue du Don

: la tenue du Don Véhicule exclusive : limousine Smith V12

: limousine Smith V12 Apparence exclusive d’arme : apparence d’arme dorée pour le pistolet semi-automatique

Et si vous créez un compte 2K, vous aurez d’autres packs à débloquer :

Mafia: Definitive Edition : Pack Black Cats Motorcycle

: Pack Black Cats Motorcycle Mafia II: Definitive Edition : Pack Made Man

: Pack Made Man Mafia III: Definitive Edition : Costume Classico et pistolet IL Duca

Dernier point. Les possesseurs de Mafia II sur Steam auront droit à la Definitive Edition gratuitement. Les possesseurs de Mafia III sur PS4, Xbox One et PC verront leur jeu être mis à jour dès aujourd’hui gratuitement également.

Mafia Trilogy est disponible sur PS4, Xbox One et PC.