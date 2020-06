2K montre un teaser de NBA 2K21 sur PS5

2K va continuer sa saga NBA 2K mais cette fois-ci l’équipe de Visual Concepts qui bosse sur cette série depuis des années repart de zéro. Oui, oui, de zéro.

Habituellement, dans la majorité des simulations sportives annuelles, les développeurs reprennent le même moteur de jeu et travaille sur des détails et diverses améliorations et ajouts. Au fil des années, le moteur du jeu devient de plus en plus dense et complexe et surtout est souvent prévu pour une génération de machines.

Avec l’arrivée de la PS5 et de la XSX, Visual Concepts va donc repartir de zéro pour développer un moteur de jeu pour sa saga NBA 2K afin de profiter de toute la puissance des nouvelles consoles et de certains aspects spécifiques à cette génération comme le SSD. Ainsi NBA 2K21 devrait avoir des temps de chargement tellement réduits qu’on pourrait jouer en l’espace de 2 secondes.

Et pour teaser un peu sur la prochaine édition, 2K et Visual Concepts ont fait appel à Zion WIlliamson des Pélicans de la Nouvelle-Orléans. Le teaser permet de découvrir l’avatar de Zion dans le moteur de NBA 2K21. C’est plutôt chouette et visuellement très propre. Il faudra voir ce que cela va donner avec tous les joueurs, le stade et le public à afficher.

“Les lancements de nouvelle console sont rares, et nous sommes très impatients de vous montrer un aperçu de ce que peuvent attendre nos fans de NBA 2K21 sur une nouvelle génération de console.” déclare Melissa Bell, Senior Vice President, Global Marketing chez 2K. “Ce que nous présentons aujourd’hui est juste un aperçu de la façon dont notre équipe construit le futur du jeu avec NBA 2K21, et comment nous sommes en train de créer la simulation de sports la plus réaliste au monde – un must-have pour les fans de sports et les joueurs en une pareille année.”

“De graphismes aussi réalistes lors du dunk de Zion Williamson à des vitesses de chargement à peine croyables de moins de deux secondes, NBA 2K21 sur console nouvelle génération est sur le point de briser toutes nos notions précédentes concernant ce que la franchise peut nous offrir.” commente Greg Thomas. ”Avec 2K21, nous associons des capacités graphiques incroyables à de nouvelles opportunités en jeu pour réinitialiser la norme des simulations sportives.”

Comme pour toute édition, Visual Concepts prévoit d’ajouter de nouvelles caractéristiques, de nouveaux modes, de nouveaux partenariats de marques, des évènements sociaux et une nouvelle bande son.

En attendant de pouvoir en voir bien plus, voici donc déjà le teaser ci-dessous.