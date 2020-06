Spider-Man Miles Morales sur PS5 est un jeu indépendant pas une extension

Les heures qui ont suivi le stream de Sony concernant sa PS5 ont été un peu confus au sujet du Marvel’s Spider-Man Miles Morales. On va donc clarifier un peu les choses.

Lorsque Sony a montré la bande-annonce de ce Marvel’s Spider-Man Miles Morales j’avoue avoir été étonné. Avec le Marvel’s Spider-Man lancé sur PS4 il y a moins de 2 ans, je n’avais pas du tout pronostiqué un nouveau Spider-Man à débarquer au lancement de la PS5. Pourquoi ? Tout simplement parce que les grosses productions nécessitent désormais entre 3 à 5 ans de développement. Pour exemple, God of War PS4 a nécessité 5 ans de travail. Horizon Forbidden West, le prochain épisode, est en développement depuis plus de 3 ans et ne sortira sans doute pas avant encore au moins un an. Donc voir Sony annoncer un nouveau Spider-Man moins de deux ans après le lancement du premier me semblait bizarre. L’absence d’un « 2 » dans le titre aurait dû alerter.

L’explication au final est somme toute assez simple. Insomniac Games a fait ce que l’équipe de Naughty Dog a fait avec Uncharted 4 A Thief’s End et Uncharted The Lost Legacy à savoir un développement presque en parallèle par une autre équipe sur un titre spin-off mais reprenant l’essentiel du moteur de jeu et du gameplay.

Pour sûr ce Marvel’s Spider-Man Miles Morales est donc un titre développé parallèlement avec une intrigue différente, un personnage différent puisque Peter Parker est remplacé par Miles Morales mais dont l’action devrait toujours se situer dans New York. L’équipe a en outre pu focaliser son travail sur la PS5 et profiter de la puissance et des spécificités de la nouvelle console pour pousser le concept et le jeu encore plus loin.

Espérons qu’on va en voir un peu plus dans les prochaines semaines et que Sony et Insomniac Games clarifient une bonne fois pour toutes la situations.

Marvel’s Spider-Man Miles Morales sera disponible en fin d’année sur PS5.