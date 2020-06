Cyberpunk 2077 – Nouvelles infos après leur stream Night City Wire Episode 1

L’équipe de CD Projekt Red travaille d’arrache-pied pour terminer sa mégaproduction Cyberpunk 2077 malgré le contexte difficile. Mais l’équipe tient également à communiquer auprès de la communauté ce qu’elle a fait via un stream aujourd’hui. Voici ce qu’on peut en retenir.

Dans un premier temps, CD Projekt Red dévoile une toute nouvelle bande-annonce composée principalement de séquences du jeu et de cinématiques du prologue du jeu. La vidéo permet d’introduire l’un des éléments les plus importants du jeu à savoir la mégapole de Night City et ses 6 quartiers entourés par les badlands sorte de banlieue mad maxien.

L’intrigue de Cyberpunk 2077 débute alors qu’avec votre comparse Jackie vous cherchez un objet très précieux, une puce pour l’immortalité. Il va vous présenter un fixer nommé Dexter DeShawn, un personnage important dans la société de Night City. Il sera à même de vous procurer des jobs et divers contrats qui vous permettront de gagner de l’argent et ainsi pouvoir modifier votre corps pour gagner en compétences.

L’équipe évoque un des gangs du jeu, les Mox. Fondé après la mort d’une certaine Lizzie, une propriétaire de maison close et ancienne prostituée elle-même, le gang a toujours pour pour objectif de protéger ses membres de l’harcèlement et les agressions. Vous aurez à les côtoyer, tenter de les comprendre et les connaître.

Tout au long de votre aventure, vous aurez à faire avec les chardudocs, sortes de chirurgiens prêts à vous upgrader pour améliorer vos capacités. Divers types de chardudocs seront dans la cité. A vous de soigner vos relations avec eux afin de devenir l’un des cyborgs les plus puissants de Night City.

Autre aspect du jeu, la danse sensorielle. Une séquence de gameplay a été montré. Il s’agit en fait de vivre l’enregistrement d’une expérience vécue par quelqu’un. Cela rappelle certainement quelque chose à celles et ceux qui ont connu le film Strange Days de Kathryn Bigelow sorti en 1995 (avec sa mémorable bande musicale). On peut ainsi voir la séquence de vie d’un individu puis passer en mode édition. Dans ce mode, on peut évoluer où l’on veut comme un corps astral autour de l’individu en question. On peut dès lors analyser/scanner tout ce qu’on veut, pauser l’action, le reprendre, avancer, rembobiner, bouger la caméra, etc. C’est un excellent moyen de découvrir des indices. Ceux-ci peuvent être visuels mais également sonores. A vous de bien tout scruter pour ne rien rater. Le concept est intéressant et devrait offrir de la profondeur aux quêtes avec un aspect enquête sympa.

CD Projekt Red confirme le fait que tout acheteur des versions PS4 ou Xbox One pourront y jouer avec une mise à jour gratuite respectivement sur PS5 ou Xbox Series X. Toutefois, l’équipe se garde les détails de la mise à jour pour plus tard.

L’une des petites surprises du stream est la collaboration avec le Studio Trigger et Netflix pour la production d’un anime nommé Cyberpunk Edgerunners qui sortira en 2022. L’anime se déroule dans le même univers mais un scénario et des personnages inédits.

Cyberpunk 2077 est désormais prévu pour le 19 novembre 2020 sur PS5, XSX, PS4, Xbox One, PC et Stadia.