Microsoft – Que signifie le logo Optimisé pour Xbox Series X ?

Microsoft continue sa communication en évoquant son fameux logo Optimisé pour Xbox Series X. A quoi doit-on s’attendre lorsque les titres sont estampillés de cet indicateur ? Microsoft s’explique.

Bon, comme vous le savez déjà Microsoft prépare le lancement de sa prochaine génération de console dont la première – oui il y a une seconde console paraît-il – se nomme Xbox Series X ou XSX pour les intimes. Par ailleurs, contrairement à Sony, Microsoft a décidé de faire en sorte que tous ses jeux tournent à la fois sur la Xbox One standard, la Xbox One X et la XSX. Comment les joueurs vont s’y retrouver dès lors ?

Dans le cas où le jeu est optimisé pour profiter des capacités de la XSX, Microsoft a décidé de mettre en place un indicateur sous la forme d’un loto apposé sur le packaging du jeu et sur les éléments visuels de marketing, le fameux Optimisé pour Xbox Series X.

Cela veut toutefois tout dire et rien dire en même temps vous en conviendrez à l’instar du fameux Optimisé pour Xbox One X qu’on a eu. Alors que doivent intégrer les jeux pour avoir droit à ce logo ?

Selon Microsoft, les jeux bénéficiant de cet indicateur ont été créé pour profiter des capacités uniques de la XSX. On peut noter ainsi divers aspects tels que :

Un temps de chargement très court voire inexistant grâce au SSD

Un rendu raytracing grâce à DirectX 12 Ultimate pour un graphisme plus réaliste avec divers effets de reflets, de lumière, etc.

Un son 3D toujours grâce à DirectX 12 pour un environnement sonore précis dans l’espace.

Un meilleur gestion de la physique dans les jeux optimisés.

Un framerate plus élevé avec pour cible le 60 images/seconde en 4K. Certains titres pourraient même viser le 120 images/seconde (mais il faudra l’écran pour le voir). Un des premiers titres confirmé à 120 images/seconde est Dirt 5.

Evidemment, cumuler tous ces aspects ne sera pas forcément possible sur toutes les productions. C’est un peu selon le bon vouloir des développeurs. De ce fait, espérons qu’on n’aura pas droit à un minimum syndical de circonstance lorsque les titres Xbox One/XSX sortiront. C’est bien là le problème d’ailleurs de conserver la compatibilité avec la précédente génération. Certains aspects pourront tout simplement pas être adaptés aux anciennes machines. De ce fait, il est fort possible que la majorité des développeurs prennent la Xbox One comme plus petit dénominateur commun et n’ajoutent des améliorations par dessus à l’instar du passage Xbox One à Xbox One X. Or, certaines caractéristiques de la XSX permettraient bien plus et risquent d’être sous-exploité. Je pense notamment à du game design inédit grâce à la vitesse des SSD. Sony l’a montré avec son prochain Ratchet & Clank sur PS5 où on peut voir le héros passer littéralement d’un monde à l’autre sans chargement dans la continuité de l’action. Cela est tout simplement impossible sur la PS4.

On verra dans les prochains mois ce que cela va donner. D’ici là, voici déjà une première liste de titres optimisés XSX annoncés par Microsoft :

Assassin’s Creed Valhalla

Bright Memory Infinite

Call of the Sea

Chivalry 2

Chorus

Cyberpunk 2077

Destiny 2

DiRT 5

FIFA 21

Gears 5

Halo Infinite

Hitman 3

Madden NFL 21

Marvel’s Avengers

Outriders

Scarlet Nexus

Scorn

Second Extinction

The Ascent

The Medium

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Yakuza: Like a Dragon

La Xbox Series X devrait sortir vers la fin de l’année 2020.