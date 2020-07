Une nouvelle région à explorer dans Remnant From The Ashes

Si vous faites partie de la communauté qui a adoré écumer Remnant From The Ashes, vous allez pouvoir continuer puisque Perfect World et Gunfire Games annoncent l’arrivée d’un nouveau DLC pour la fin de l’été.

Nommé Subject 2923, ce nouveau et dernier DLC va propose deux zones inédites donc la base militaire abandonnée du Service Prime. Par ailleurs, vous aurez droit à un nouveau mode campagne, Sujet 2923, qui conclura l’intrigue du jeu. Vous aurez droit à de nouveaux boss, de nouvelles quêtes et évidemment de nouvelles armes et équipements en tous genres.

Et si vous n’avez pas craqué, l’éditeur annonce Remnant From The Ashes Complete Edition. Elle comprend le jeu de base ainsi que les DLC Swamps of Corsus et cette extension Subject 2923 le tout pour 50€ en téléchargement. Le jeu seul étant proposé à 40€, cela vaut le coup histoire d’avoir un max de contenus à faire.

Remnant From the Ashes Subject 2923 sera disponible sur PS4, Xbox One et PC le 20 août 2020 pour 10€.