Guardian Tales disponible sur iOS et Android

L’éditeur Kakao Games qu’on connait plus chez nous pour Black Desert a également produit divers titres mobiles. Le dernier en date qui vient de débarquer sur iOS et Android est Guardian Tales qui devrait plaire aux fans de Zelda.

En effet, difficile de ne pas penser aux anciens Zelda à la vue des images ou de la vidéo de Guardian Tales. Comme la célèbre saga de Nintendo, Guardian Tales va vous faire incarner un héros et vous proposera de traverser nombre de niveaux et de donjons et affronter nombre d’ennemis. A vous de recruter divers personnages qui pourront vous aider lors des combats. Evidemment, tout au long de votre progression, vous pourrez trouver de nouveaux objets et améliorer vos héros.

Guardian Tales reste avant tout un jeu d’action/aventure donc on aura droit également à diverses énigmes et puzzles à résoudre pour pouvoir progresser. Free to play, attendez-vous à devoir attendre pour pouvoir enchaîner les parties et les donjons si vous ne voulez pas claquer une fortune.

Pour l’avoir pratiqué un peu, c’est plutôt plaisant. Jouer avec un vrai pad est tout de même bien plus sympa et plus précis qu’en mode touch. Je vous ai mis une série d’images capturées directement de la version sur iPhone. Mignon n’est-ce pas?

Guardian Tales est disponible dès à présent sur l’AppStore et Google Play.