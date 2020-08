Playscope, 20 ans déjà !!!

20 ans ! Je n’en reviens pas moi-même 😀 Vendredi dernier, Playscope aura fêté cette double décennie d’existence sur le web français. Un petit retour en arrière.

Si beaucoup ne connaissent pas mon passif, je suis un vieux de la vieille dans cette industrie du jeu vidéo pour avoir débuté dans les magazines en 1987 – oui au siècle dernier. Après avoir découvert le web dans les années 90, j’ai décelé en ce média le potentiel pour tout chambouler et suite à une occasion, j’avais décidé de quitter la rédaction du magazine Consoles Max dans lequel je travaillais pour monter Playscope.com.

Il m’aura fallu 3 mois pour lancer la toute première version de ce site le 7 août 2000. Et autant vous dire qu’il fallait en vouloir en 2000 de monter un site. Playscope était mis à jour à la main. Pas de CMS comme maintenant. Je montais les pages à la main sous Golive (logiciel repris par Adobe par la suite) et les uploadaient également à la main. Il me fallait une bonne heure pour poster le moindre article. Heureusement, par la suite, grâce à l’aide d’un pote, la V2 m’a permis d’avoir un système générant certaines pages automatiquement. Il m’aura fallu attendre la V3 pour avoir un premier CMS maison suffisamment complet pour pouvoir proposer du contenu rapidement. La V4 grâce à de nouveaux arrivants a permis un look modernisé et un fonctionnement plus optimal.

Entre 2013 et 2016, Playscope avait disparu du web. L’évolution des sites média professionnels ne laissait guère de doute sur leur difficulté à exister avec l’explosion des réseaux sociaux et le pouvoir de diffusion donné à tout internaute. Je m’étais alors concentré sur les prestations techniques et les chaînes de Playscope sur Youtube. Parallèlement je voulais voir si j’étais capable de monter des sites pour des clients via un CMS comme WordPress. Et quoi de mieux pour apprendre tout un système que d’avoir un projet concret à créer. C’est comme cela que Playscope.com est revenu. Quitte à passer du temps à apprendre un système, autant créer quelque chose de complet. Playscope V5 puis V6 ont vu le jour ainsi comme projet personnel. 🙂

Depuis, Playscope.com continue son petit bonhomme de chemin. Je vous le propose plus par passion que pour gagner le moindre centime. Il n’y a, comme vous l’avez sans doute remarqué, aucune publicité. Ce site génère aucun revenu malgré tout le travail nécessaire pour le mettre à jour. Peut-être devrais-je mettre en place un système de soutien financier ne serais-ce que pour pouvoir en vivre ? 😉

En 20 ans, Playscope aura traité 4 générations de consoles bientôt 5 puisqu’on est arrivé à la fin de la génération PSone et que la cinquième génération arrive cet hiver. On aura assisté à nombre d’E3, de Gamescom, de TGS, de PGW au fil des années pour vous rapporter des informations, des vidéos et des images. Et parallèlement, on aura produit et rassemblé des dizaines milliers de vidéos disponibles sur nos chaînes thématiques sur Youtube :

PlayscopeHD rassemble les vidéos de gameplay produites par nous-mêmes

PlayscopeTrailers rassemble des dizaines de milliers de bandes-annonces et vidéos

PlayscopeTimeline rassemble les vidéos rétrogaming. A l'heure actuelle, elle comprend des vidéos de jeux de la génération PS2/Xbox/GC et postérieure. On va sans doute devoir commencer à ajouter les vidéos de la génération PS3/Xbox360 😉

20 ans à voir évoluer le web, les usages, les technologies. Ce suivi des technologies est l’autre facette de Playscope. Même si on a un peu délaissé le hitech ces dernières années, j’ai décidé de récemment en reparler un peu toujours par passion.

Alors est-ce que Playscope sera encore là en 2040 ? Je ne sais pas. Tant que j’aurais la passion, le temps et les moyens pour continuer à remplir ce site avec l’aide de certains potes, on continuera. Mais pour sûr Playscope va s’étoffer côté Youtube. Je peux vous annoncer ainsi le lancement dans les prochaines semaines d’une nouvelle chaîne au contenu maison. Cette nouvelle chaîne va me permettre de partager ma passion, mon expérience pour le jeu vidéo et le hitech à travers de vidéos produites par mes soins. Je vous en reparlerai prochainement.

A tous ceux qui nous ont connu et suivi depuis 2000 et aux nouveaux arrivants, merci pour votre soutien. On compte sur vous pour faire notre promo si vous aimez ce site de passionnés, un des plus anciens en France d’ailleurs.

Merci à tous

Michel Houng