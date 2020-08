505 Games annonce Control Ultimate Edition

Control, la dernière superproduction de Remedy, les créateurs d’Alan Wake ou Max Payne, est disponible depuis un moment. Mais pour celles et ceux qui ne se seraient pas lancés, son éditeur 505 Games va proposer une édition ultimate.

505 Games et Remedy Entertainment annoncent la sortie le 27 août prochain de Control Ultimate Edition sur Steam. A l’instar de nombre de ressorties, cette édition comprendra le jeu de base ainsi que toutes les extensions y compris le prochain DLC nommé AWE. L’ensemble sera proposé à un prix plus abordable, environ 40€.

Pour les autres plateformes et stores, il faudra attendre le 10 septembre prochain pour profiter de cette Ultimate Edition sur PS4, Xbox One et Epic Games Store. 505 Games prévoit une version physique de cette édition plus tard dans l’année.

A noter que cette édition donnera droit à la mise à jour pour une version optimisée sur PS5 et XSX. Aucune information toutefois pour tous les possesseurs PS4 et Xbox One actuels. Espérons que 505 Games et Remedy ne feront pas payer la mise à jour.

Control est disponible sur PS4, Xbox One et PC.