Hotshot Racing, un jeu de course au look rétro à la Virtua Racing

Avec la percée des simulations automobiles ces dernières années, les fans de jeux de course arcade ont été quelque peu oublié. Les équipes de Lucky Mountain Games et Sumo Nottingham ont décidé de combler ce manque en s’inspirant du visuel d’une ancienne saga de Sega, Virtua Racing, pour leur Hotshot Racing.

Avouez que la ressemblance dans la direction artistique entre Hotshot Racing et Virtua Racing est flagrante avec ce côté polygones non texturés. L’influence Sega n’est pas très étonnante pour les deux équipes qui ont déjà bossé sur des titres tels que Outrun 2 ou encore Sonic & Sega All Stars Racing Transformed.

Alors qu’est-ce que Hotshot Racing? Il s’agit tout simplement d’un jeu de course arcade reprenant le gameplay du genre qu’on a connu dans les années 90 mais avec les nouveautés et innovations modernes. Son look rétro cache en fait un jeu proposant par exemple une animation fluide à 60 images/seconde, nombre de championnats pour le mode solo, la possibilité de jouer jusqu’à 8 en ligne ou à 4 en écran splitté en local.

Hotshot Racing proposera nombre de modes de jeux pour varier les plaisirs. Un des modes semble plutôt rigolo. Nommé Drive or Explode (pilotez ou explosez), votre voiture aura une bombe attachée à la carrosserie. Si vous descendez sous une certaine vitesse, ça explose. Il faudra donc maintenir au-delà de la vitesse limite basse qui, vous vous en doutez, va continuer à augmenter. Un autre mode propose un jeu de gendarmes et voleurs. En tant que voleur, vous devrez échapper à vos poursuivants flics. En tant que flic, il faudra tenter d’arrêter les voleurs. Ce concept devrait rappeler des souvenirs aux fans d’un certain ChaseHQ de Taito. Quelques 16 circuits sont annoncés pour pouvoir rouler à tombeau ouvert. Vous aurez le choix également parmi les huit pilotes pour vous représenter. Côté gameplay, à l’instar d’un Ridge Racer, maîtriser les dérapages sera crucial pour garder une vitesse optimale. Jetez un coup d’oeil sur la vidéo pour vous faire une idée. Plaisant non?

Hotshot Racing est prévu sur PS4, Xbox One, Switch et PC pour le 10 septembre 2020 pour un prix abordable, 20€. Sympa non? Les abonnés Xbox Game Pass pourront y jouer gratuitement puisque le jeu en fera partie dès sa sortie.