Toute la saga Star Wars en version Lego pour le printemps 2021

Warner Bros Games avait déjà annoncé ce nouveau titre mêlant Lego et la saga Star Wars. Cette fois-ci, l’éditeur confirme la sortie de cette méga saga pour le printemps 2021.

Toujours développé par TT Games, Lego Star Wars La Saga Skywalker va puiser dans les 9 volets cinématographiques pour proposer son gameplay habituel truffé de puzzles, de plateforme et d’un certain humour. Vous pouvoir voir ce que cela va donner avec la bande-annonce ci-dessous. Vous devriez y reconnaître nombre de protagonistes des neuf films ainsi que diverses scènes et lieux familiers.

L’éditeur a prévu une Edition Deluxe qui comprendra outre le jeu, le pack Collection de personnages comprenant 6 packs de personnages inspirés par la série The Mandalorian, les films Rogue One A Star Wars Story et Solo A Star Wars Story et bien plus encore. La version physique de l’Edition Deluxe comprendra également une minifigure Lego Star Wars Luke Skywalker.

Lego Star Wars La Saga Skywalker sortira sur PS5, XSX, PS4, Xbox One, Switch et PC au printemps 2021. En attendant voici donc la bande-annonce et de nouvelles images.