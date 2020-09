Raytracing et DLSS pour Cyberpunk 2077

S’il y a bien un jeu pour lequel les capacités des cartes graphiques RTX de Nvidia prennent tout leur sens c’est bien le futur Cyberpunk 2077 et son univers futuriste regorgeant de lumières flashy et de matériaux réflechissants.

Nvidia et CD Projekt Red confirment donc que Cyberpunk 2077 sera optimisé pour profiter des cartes RTX de Nvidia dont font évidemment partie les futures RTX série 30 à venir prochainement.

La vidéo ci-dessous vous montre ce que le jeu peut donner avec une RTX 3090 probablement. La vidéo a été capturé en 4K avec RTX activé et réglages du jeu en ultra. On devrait ainsi profiter des effets obtenus via ray tracing comme les reflets, la gestion des ombres, etc. Autant dire que l’univers de Cyberpunk 2077 prend une toute autre dimension.

Par ailleurs, pour soulager les configurations plus faibles, les joueurs pourront également activer le Nvidia DLSS pour gagner en performance et confort de jeu sans perte de qualité et résolution d’image grâce à la reconstruction via IA.

Le jeu sera également jouable via GeForce Now avec les effets ray tracing et le DLSS sur PC, Mac, Shield TV, Android ou encore Chromebooks. Pour rappel, GeForce Now est le cloud gaming de Nvidia permettant à jouer sur en streaming aux jeux que vous possédez pour le peu qu’ils fassent partie de la liste.

Cyberpunk 2077 sortira le 19 novembre 2020 sur PS4, Xbox One, PC et Stadia. Des mises à jour vers PS5 et XSX seront disponibles ensuite gratuitement.