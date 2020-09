Call of Duty Black Ops Cold War profitera également des cartes graphiques Nvidia RTX

Le prochain épisode de la saga Call of Duty arrive dans les prochaines semaines et Activision va continuer à soutenir les cartes graphiques Nvidia RTX en optimisant leur dernière superproduction pour profiter de leurs capacités.

En cours de développement chez Treyarch avec l’aide des équipes de Raven et Beenox, Call of Duty Black Ops Cold War fait suite au premier volet et se déroule au début des années 80. Sa campagne solo va nous embarquer dans divers théatres d’opération comme Berlin Est, le Vietnam, la Turquie, le Moscou de l’ère soviétique, etc.

Les possesseurs des cartes graphiques Nvidia RTX vont pouvoir bénéficier de certaines améliorations. Ainsi, Call of Duty Black Ops Cold War bénéficiera du ray tracing pour un graphisme encore plus réaliste. Ombres portés, reflets, tout devrait être rendu avec grande fidélité.

Pour la performance, les joueurs pourront activer le Nvidia DLSS permettant de faire tourner le jeu à une moindre résolution et profiter de la puissance des Tensor Cores des cartes RTX et l’IA pour reconstruire à une plus haute résolution le jeu en temps réel.

Comme pour Fortnite, la technologie Nvidia Reflex devrait améliorer nettement les problèmes de latence dans les commandes. Vous n’aurez donc plus d’excuse pour votre manque de précision et de réactivité.

Jetez un coup d’oeil à la vidéo ci-dessous disponible jusqu’en 4K pour vous faire une idée.

Call of Duty Black Ops Cold War est prévu sur PS4, Xbox One et PC pour le 13 novembre 2020. Des mises à jour et des versions physiques pour PS5 et XSX sont prévues mais ce sera moyennant finance. Activision n’a pas rendu la bascule facile d’ailleurs vers la next gen.