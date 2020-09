Minecraft arrive sur PSVR via une mise à jour gratuite

Sony s’est lancé dans une série d’annonces mettant en avant son fameux casque de réalité virtuelle, le PSVR. Et pour aujourd’hui, l’annonce est faite de l’arrivée imminente de Minecraft.

Rassurez-vous tout de suite si vous êtes un grand fan du titre de Mojang. Ce Minecraft PSVR est un Minecraft tout ce qu’il y a de plus complet. Vous pourrez ainsi profiter de l’intégralité de ce qu’offre Minecraft sur PS4 mais en mode réalité virtuelle grâce au casque de Sony. Il y aura de nouveaux réglages possibles, VR oblige, et même deux modes de jeu possible : VR Immersive et Living Room. On va supposer que ces deux modes offrent un point de vue différent, le premier en vue subjective comme si vous étiez dans l’univers Minecraft, le second offrant une vue globale comme si vous étiez un dieu au-dessus du monde Minecraft. Quel que soit le mode, l’intérêt est vraiment de plonger dans le monde Minecraft en étant totalement déconnecté de la réalité.

Et le plus intéressant, ce Minecraft PSVR est gratuit… enfin presque. En gros, tout possesseur de Minecraft sur PS4 pourra le récupérer via une mise à jour gratuite courant de ce mois. Bonne nouvelle donc.