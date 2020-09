Ubisoft annonce le remake du premier Prince of Persia

Enfin, le premier de l’ère Ubisoft j’entends. Evidemment, il ne s’agit pas du titre originel développé par Jordan Mechner (qui sera toutefois disponible une fois débloqué) mais du premier volet en 3D sorti en 2003, Prince Of Persia Les Sables du Temps.

Prince of Persia Les Sables du Temps Remake nous replongera dans les aventures du Prince faites de séquences alliant plate-forme à grand renfort d’acrobaties et combats contre les troupes du Vizir devenu maître des fameux sables du temps. En cas de coup dur, ces fameux sables, associés à la dague magique de notre héros permettaient à l’époque d’effectuer un court retour arrière dans le temps.

Avec son ambiance particulière et cette touche de gameplay bien maîtrisée, Prince Of Persia Les Sables du Temps avait su charmer le public lors de sa sortie. On espère que cette version dépoussiérée saura en faire de même, au-delà de la simple revisite de certaines séquences clés comme Ubisoft nous le promet. Les cinématiques ont été refaites avec la motion capture notamment. Si le design du jeu n’a pas changé, l’équipe a bossé sur les combats et les caméras et bien entendu sur le graphisme qui est nettement plus détaillé comparé au titre sorti en 2003 sur PS2, Xbox et GameCube. Il s’agit d’un remake et non d’un simple remaster basique.

Prince Of Persia Les Sables du Temps Remake est prévu pour le 21 janvier 2021 sur PlayStation 4, Xbox One, PC via l’Epic Games Store et l’Ubisoft Store ainsi que sur UPLAY+, le service d’abonnement d’Ubisoft.