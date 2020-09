Apple lance ses Apple Watch Series 6 et SE

En raison du Covid-19, bien des habitudes d’Apple ont été chamboulé comme le déroulement de ses conférences ou même le timing des annonces. Le stream d’aujourd’hui s’est concentré sur des produits moins médiatiques mais tout aussi importants pour Apple. Ainsi, le constructeur a annoncé deux nouveaux Apple Watch, la Series 6 et la SE.

Comme tous les ans, Apple met à jour sa montre connectée. On en est donc à la Series 6. Pour utiliser cette montre quasiment depuis ses origines, j’en suis satisfait pour ses fonctionnalités bien pratiques pour mon usage. Toutefois, n’étant pas totalement un geek, j’ai sauté quelques générations. Avec la Series 6, Apple va continuer à se focaliser sur l’amélioration des performances de sa montre avec le S6, la sixième génération de son SiP (System in Package) qui gère tous les aspects du fonctionnement. Evidemment qui dit nouvelle génération dit montée des performances d’environ 20% par rapport au Series 5 pour une autonomie jusqu’à 18h. La charge sera également plus rapide puisqu’une charge complète ne prendra pas plus d’une heure et demi.

Apple continue à se focaliser donc sur les fonctionnalités santé. Le capteur et app oxygène sanguin mesure la saturation en oxygène dans le sang. Autant dire qu’en cette période CoVid, cela prend un certain sens. La prise de mesure peut être faite manuellement lorsque vous êtes immobile ou alors automatiquement en arrière-plan lorsque vous êtes inactif – lorsque vous dormez par exemple.

Pour cette Series 6, Apple va encore ravir les fashion victims avec nombre de nouveaux bracelets et de nouveaux coloris pour la montre. Pour le reste, elle conserve toutes les fonctionnalités qu’on avait déjà dans les précédents modèles ainsi un design similaire et toujours deux tailles (40mm et 44mm).

Parallèlement, Apple dévoile son Apple Watch SE. A l’instar des iPhone SE, l’objectif est de proposer une montre au tarif plus accessible (à partir de 299€) afin de toucher un plus large public. Cette année notamment Apple vise le marché familial. L’Apple Watch SE (comme la Series 6) permet en effet une configuration familiale. Ainsi, un seul iPhone peut gérer plusieurs Watch. Il sera ainsi plus facile de vendre des Apple Watch Series 6 ou SE à des personnes n’ayant pas forcément l’iPhone. Apple pense évidemment aux enfants ou aux personnes âgés. Avec un design similaire à la Series 6, l’Apple Watch SE regroupe la majorité des fonctionnalités importantes de la gamme aussi bien en musique, santé, apps, etc. Seules manquent le nouveau capteur de saturation d’oxygène dans le sang et l’électrocardiogramme.

Ces deux Apple Watch sont disponibles à partir du 18 septembre – quoiqu’au moment où j’écris ces lignes les commandes en ligne ne livrent que la semaine suivante.

APPLE WATCH SERIES 6

APPLE WATCH SE