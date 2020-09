Square Enix annonce Final Fantasy XVI exclusivement pour PS5

Sony en a visiblement à nouveau pris conscience, avoir l’exclusivité sur un épisode majeur de Final Fantasy peut avoir des retombées tout bonnement incroyables sur le plan marketing (souvenez-vous… Final Fantasy VII).

Même si cette promesse est très certainement bien plus lointaine en termes de planning que la fin d’année prochaine, cela va de soi. Un trailer, beaucoup de cinématique, un soupçon de gameplay et voilà qui peut rapidement faire oublier ce qu’il peut se passer ailleurs.

Et comme pour marquer une sorte de mea-culpa vis à vis du développement chaotique de Final Fantasy XV et de son résultat final relativement clivant, Square Enix a donné les clés de ce Final Fantasy XVI au tandem Naoki Yoshida et Hiroshi Takai, respectivement ici producteur et directeur.Un tandem qui a tout bonnement sauvé Final Fantasy XIV du naufrage, grâce à sa refonte Realm Reborn. Les habitués du MMORPG auront tôt fait de se rendre compte de la chose dès le début du trailer. L’univers, les personnages, le côté plus « réaliste » des protagonistes, plus sombre, jusqu’à la composition du thème servant le trailer, la patte artistique n’aura trompé personne.

Et c’est tant mieux, tant la promesse d’un véritable vent de fraîcheur se faisait attendre pour la série. Dans les faits et pour le peu que l’on a pu en voir, ce Final Fantasy XVI semble néanmoins conserver l’héritage du précédent opus – ou encore de Final Fantasy VII Remake) en ce qui concerne les combats et l’orientation Action-RPG. On retrouve par ailleurs en quelques plans les invocations si chères à la saga et qui semblent une nouvelle fois jouer un rôle prépondérant dans ce que sera la trame de ce Final Fantasy XVI.

Il ne reste donc plus qu’à attendre d’en savoir et d’en voir plus, avec une prochaine dose d’infos sur le titre prévue pour le courant de l’année à venir, nous dit-on. On n’oubliera pas également de mentionner la bonne foi de Square Enix qui, en début de trailer, affiche clairement la donne côté technique, mentionnant que la bande annonce a été réalisée « sur un PC émulant la PlayStation 5 ». Voilà qui a le mérite d’être clair mais pose également un doute quant à l’état d’avancement réel du projet. Même si, pour nous rassurer, Naoki Yoshida a déclaré que l’équipe, qui ne comptait qu’une « poignée » de membres à la base était désormais passée sur une échelle d’effectif beaucoup plus en phase avec ce type de projet.

Final Fantasy XVI est prévu exclusivement sur PlayStation 5 et pour l’heure, sans date de sortie définie.