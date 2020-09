Gears Tactics sur XSS et XSX aura du nouveau

Microsoft avait confirmé il y a quelques jours que le jeu de stratégie Gears Tactics allait débarquer sur Xbox One, XSS et XSX le 10 novembre prochain. On en sait un peu plus aujourd’hui.

Ainsi, Microsoft indique que la version console comprendra de nouveaux contenus et nombre d’améliorations profitant de l’expérience de l’équipe sur la version PC. Les joueurs pourront ainsi avoir un nouveau personnage, Jack, dans l’escouade. Pour rappel, Jack est le robot compagnon de la bande à Marcus Fenix dans Gears 5. Il bénéficiera de nouvelles fonctionnalités comme prendre le contrôle d’unités ennemies et plus encore. Terminé le robot ouvreur de portes.

De nouveaux ennemis feront également leur apparition histoire de varier un peu plus les plaisirs. Plus puissants, ces ennemis ajouteront de nouveaux challenges pour vous sortir des batailles. De nouveaux équipements feront également leur apparition. Nommé les équipements Supreme, ils vous donneront plus de puissance pour affronter tous les nouveaux défis. Enfin, l’interface a été optimisé pour un usage au pad alors que la version PC était bien entendu réglée plutôt pour le jeu clavier/souris.

Pour ceux qui joueront sur XSS ou XSX, l’équipe a optimisé le jeu. Ainsi, le jeu tournera à 60 images/seconde et 4K sur la XSX. Microsoft ne donne pas le détail concernant la XSS toutefois mais on va supposer que le 60 images/seconde est possible sur la XSS en 1080p et peut-être 1440p. Evidemment, Gears Tactics profitera du SSD de ces consoles pour réduire les temps de chargement.

Pour ce lancement, Microsoft a également prévu une édition collector du pad. Le Locust Horde Limited Edition Controller, le pad sera compatible avec toutes les Xbox et le PC avec un design inspiré par l’univers du jeu. Il est fourni avec un chargeur aux mêmes couleurs. Ce pad sera disponible le 3 novembre.

Gears Tactics est déjà disponible en pré-installation pour les abonnés Xbox Game Pass. Il sera disponible le 10 novembre sur Xbox One, XSS et XSX. La version PC est déjà disponible.