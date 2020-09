Michel Ancel tire sa révérence

L’une des figures du jeu vidéo français, Michel Ancel quitte donc définitivement la sphère de l’industrie du jeu vidéo après plus de 30 ans de service.

À l’origine, tout ou partie, de Rayman, des déjantés Lapins Crétins en passant par le très acclamé Beyond Good and Evil, Michel Ancel, Monégasque de naissance et Montpelliérain de cœur, sors donc avec les honneurs de la scène vidéoludique pour se consacrer à un projet tout autre. Grand amateur de la vie sauvage, sa reconversion vise en la création d’un parc dédié à la faune sauvage, toujours à Montpellier.

À 48 ans, ce très discret créateur de renom aura au passage raflé une reconnaissance qui compte en mars 2006, date à laquelle il est fait Chevalier des Arts et des Lettres par le ministre de la Culture, Renaud Donnedieu de Vabres.

Concernant ses deux principaux projets en cours, à savoir Beyond Good and Evil 2 et Wild, Michel Ancel et Ubisoft (pour le premier titre tout du moins) se veulent rassurants. BG&E2 pour sa part étant a priori toujours sur les rails, avec une équipe visiblement largement autonome nous dit-on et ce, même si le projet n’a pas montré patte blanche depuis un petit moment. Concernant Wild, annoncé en 2014 lors de la Gamescom, le doute subsiste néanmoins.

Développé pour le compte de Wild Sheep, studio indé fondé à la base par le sieur Ancel et financé à la base par Sony Interactive Entertainment, le titre, justement centré sur la nature qu’affectionne tant le créateur, ne serait apparemment plus financé par la filiale nipponne de Sony.

Michel Ancel aura laissé dans tous les cas une empreinte forte dans la (jeune) histoire de notre média de prédilection et nous lui souhaitons tout le meilleur pour la suite de ses aventures loin des projets de développement au rythme effréné !