La Fête des Ames revient sur Destiny 2 la semaine prochaine

Comme tous les ans, quoiqu’un peu en avance cette année, Bungie et Destiny 2 lancent l’évènement spécial Halloween. La Fête des Ames Perdues 2020 arrive dont très bientôt pour vous, chers gardiens.

Comme l’an dernier, il va falloir aller voir Eva Levante à la Tour histoire de se parer des masques et tenter de choper un maximum de friandises lors de missions et contrats. Comme tout évènement temporaire, vous aurez votre lot de cosmétiques, d’ornements à looter et de nouveaux triomphes à débloquer. Si vous êtes collectionneur, c’est sans doute un évènement pour vous. J’avoue ne pas être vraiment sensible à ce genre de choses dans ce type de jeu. Je vais attendre patiemment l’arrivée de la prochaine extension, Au-Delà de la Lumière, pour reprendre mes armures 😉

La Fête des Ames Perdues aura lieu du 6 octobre au 3 novembre 2020.

Destiny 2 Bastion des Ombres est disponible sur PS4, Xbox One, PC et Stadia. L’extension Au-Delà de la Lumière sera disponible le 10 novembre 2020 sur PS4, Xbox One, PC et Stadia. Le jeu sera patché sur PS5 et XSS/XSX.