Need For Speed Hot Pursuit Remastered dévoile sa nouvelle carrosserie

Ce n’est plus vraiment une surprise avec les dernières fuites en date mais plutôt une simple confirmation. C’est donc Need For Speed Hot Pursuit, qui aura droit à son remaster en cette fin d’année.

Et cet épisode reste l’un des meilleurs, si ce n’est le meilleur, d’une série qui s’est passablement embourbée depuis quelques années. Comme pour tout bon remaster qui se respecte, les équipes de Criterion (Bunout) associées à Stellar Entertainement ont effectué un gros ravalement de façade du titre datant de 2010. Dans les faits, la version PC pourra tourner en 4K 60 fps avec une bonne machine. De l’aveu même des développeurs, le passage en 120 fps pour cette version a été tenté mais générait quelques problèmes, notamment sur la physique des véhicules, conservée de la version d’origine. En ce qui concerne les consoles, Xbox One X et PS4 Pro proposeront au choix un mode 4K 30 fps ou 1080p 60fps. PS4, Xbox One et Switch devront se contenter pour leur part de 1080p à 30 images par seconde. En mode nomade, la version Switch tournera en 720p30. Pour le rendu, un travail a été fait sur les reflets, les textures, les particules ou encore l’antialiasing.

Attendu sur l’ensemble des plateformes du moment, le titre sera jouable en ligne en Cross Play avec le fameux Autolog de retour. Pour éviter de passer pour une refonte fainéante, Need For Speed Hot Pursuit Remastered proposera l’ensemble des principaux DLC de l’époque. Cela ajoutera nombre de voitures et de défis au titre de base. Pour vous faire une idée, voici la liste complète des voitures disponibles dans ce remaster :

Alfa Romeo 8C Competizione Spider

Alfa Romeo 8C Competizione

Aston Martin DBS Volante

Aston Martin DBS

Aston Martin V12 Vantage

Aston Martin One-77

Audi TT RS

Audi R8 Spyder 5.2 FSI quattro

Audi R8 Coupé 5.2 FSI quattro

Bentley Continental Supersports Coupé

Bentley Continental Supersports Cabriolet

BMW sDrive35is Z4

BMW M3 E92

BMW M6 Convertible

Bugatti Veyron 16.4

Bugatti Veyron 16.4 Super Sport

Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport

Chevrolet Camaro SS

Chevrolet Corvette Grand Sport

Chevrolet Corvette ZR1

Chevrolet Corvette Z06

Dodge Charger SRT8

Dodge Challenger SRT8

Dodge Viper SRT10 ACR

Dodge Viper SRT10

Dodge Viper SRT10 Final Edition

Ford Crown Victoria Interceptor

Ford GT

Ford GT500 Super Snake

Ford GT500 Shelby

Ford Police Interceptor Concept

Gumpert Apollo S

Jaguar XKR

Koenigsegg CCX

Koenigsegg CCXR Edition

Koenigsegg Agera

Lamborghini Countach 5000 QV

Lamborghini Diablo SV

Lamborghini Gallardo LP 550-2 Valentino Balboni

Lamborghini Gallardo Spyder LP 560-4

Lamborghini Gallardo LP 560-4

Lamborghini Gallardo LP 570-4 Superleggera

Lamborghini Sesto Elemento

Lamborghini Murciélago LP 640

Lamborghini Murciélago LP 650-4 Roadster

Lamborghini Murciélago LP 670-4 SuperVeloce

Lamborghini Reventón Roadster

Lamborghini Reventón

Maserati GranCabrio

Maserati GranTurismo S

Maserati Quattroporte Sport GT S

Mazda RX-8

McLaren MP4-12C

McLaren F1

Mercedes SL 65 AMG Black Series

Mercedes SLS AMG

Mitsubishi Lancer Evolution X

Nissan 370Z Roadster

Nissan 370Z

Nissan GT-R SpecV

Pagani Zonda Cinque (NFS Edition)

Pagani Zonda Cinque Roadster

Pagani Zonda Cinque Roadster (NFS Edition)

Pagani Zonda Cinque

Porsche 911 GT2 RS

Porsche 911 GT3 RS

Porsche 911 Speedster

Porsche 911 Targa 4S

Porsche 911 Turbo S Cabriolet

Porsche 911 Turbo 1982

Porsche 918 Spyder

Porsche Boxster Spyder

Porsche Carrera GT

Porsche Cayman S

Porsche Panamera Turbo

Porsche 959

Subaru Impreza WRX STI

Need For Speed : Hot Pursuit Remastered est prévu pour le 6 novembre sur PC, Xbox One et PlayStation 4 et le 13 novembre sur Nintendo Switch. Les commandes sont d’ores et déjà ouvertes. Notons enfin qu’il n’est pour l’heure pas question de version next-gen mais le jeu devrait tourner sur PS5, XSX et XSS. Espérons qu’une petite mise à jour permettra de jouer en 4K60 par exemple.