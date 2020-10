Alors quid de la rétrocompatibilité PS4 sur PS5? Sony s’explique.

La – pardon – les PlayStation 5 arrivent dans un peu plus d’un mois et pourtant à ce jour il nous manque encore pas mal d’informations comme les fonctionnalités du système. Aujourd’hui, Sony fait le point concernant la rétrocompatibilité PS4 sur la PS5 et cela semble assez cohérent.

Depuis des mois Sony avait déjà indiqué que la PS5 ferait tourner la majorité des 4000 titres PS4. Toutefois, bien des inconnus subsistaient. A ce jour, Sony indique que 10 titres PS4 ne fonctionnent pas du tout sur la PS5. Ces titres sont :

DWVR

Afro Samurai 2 Revenge of Kuma Volume One

TT Isle of Man – Ride on the Edge 2

Just Deal With It!

Shadow Complex Remastered

Robinson: The Journey

We Sing

Hitman Go: Definitive Edition

Shadwen

Joe’s Diner

A voir maintenant si les développeurs de ces titres vont patcher leurs jeux pour qu’ils tournent sur la PS5. Il faut d’ores et déjà noter que certains titres PS4 jouables sur PS5 peuvent avoir des fonctionnalités indisponibles sur PS5, afficher des erreurs ou avoir des comportements inattendus. Il faudra voir si cette liste ne risque pas de s’étendre au fur et à mesure que Sony et les joueurs testent. Sur le PlayStation Store, Sony indiquera si le jeu fonctionne sur PS5 ou uniquement sur PS4.

Sony explique par ailleurs qu’un certain nombre de titres PS4 devraient mieux tourner sur PS5 grâce au mode Game Boost à l’instar de ce qu’on avait également sur la PS4 Pro. On devrait alors avoir un meilleur framerate voir de meilleures résolutions si le jeu le gère. Sony tease sur le fait que les jeux PS4 pourraient bénéficier des avantages de l’interface de la PS5. Le constructeur devrait nous en parler prochainement.

Celles et ceux qui possèdent le PS VR seront ravis d’apprendre que la majorité des titres fonctionneront. Toutefois, vous devrez jouer avec la PS Caméra PS4 avec un adaptateur (qu’il faudra probablement acheter), un DualShock 4 ou des PlayStation Move. Le PS VR ne fonctionne pas avec la nouvelle caméra de la PS5 ni avec le DualSense.

Concernant les jeux PS4 que vous avez collectionné avec vos abonnements PlayStation Plus et PlayStation Now, ils fonctionneront sur PS5.

La fonctionnalité de Remote Play fonctionne sur PS5. Vous pouvez donc parfaitement streamer votre PS4 vers la PS5. J’avoue que l’idée est un brin overkill mais bon, c’est toujours cela de pris.

Cette rétrocompatibilité a d’autres limitations :

Le menu Share ne s’affiche pas sur PS5 lorsque vous jouez à des jeux PS4. Vous pourrez toutefois accéder aux fonctions de capture d’écran ou vidéo via le bouton CREATE du DualSense ou afficher le nouveau menu CREATE.

Le HDR est activé par défaut sur PS5. Il faudra penser à le désactiver si vous le souhaitez.

La fonction des tournois PS4 n’est pas prise en charge sur PS5

La fonctionnalité en jeu En Direct de PlayStation n’est pas prise en charge sur PS5

Les PS5 ne prennent pas en charge les apps Second Ecran PS4 ni les applications compagnon de jeux.

Quid des transferts de jeux et de sauvegardes entre PS4 et PS5?

Vous pourrez transférer vos jeux, vos sauvegardes et vos données de la PS4 à la PS5 via un câble ethernet entre les deux machines ou via WiFi. Si vous avez déjà un disque dur externe avec vos jeux PS4 dedans, il suffira juste de le brancher sur la PS5 et se connecter avec le même compte sur cette dernière pour y accéder. Les abonnés PlayStation Plus pourront synchroniser leurs sauvegardes de jeux PS4 avec la PS5 via le cloud.

Il est à noter que le transfert de sauvegardes de jeux PS4 vers leurs versions PS5 peut ne pas totalement fonctionner. Cela dépend des éditeurs et développeurs. On sait déjà par exemple que FIFA 21 ne permettra pas de transférer toutes les données de vos sauvegardes. Idem pour Marvel’s Spider-Man. Bref, c’est du cas par cas.

Pour ceux qui se posent des questions sur comment faire tourner vos jeux PS4 sur PS5, voici ce qu’il faut savoir :

Si vous avez une version disque et que vous avez une PS5 avec lecteur, il suffit de mettre le disque dans le lecteur et vous aurez droit à la même chose que sur PS4 à savoir une installation et une éventuelle mise à jour. Il faudra bien sûr avoir le disque dans le lecteur à chaque fois que vous voulez y jouer.

Si vous avez une version disque et que vous avez une PS5 digitale alors, ben… comment dire… C’est dommage. Bref, si vous avez beaucoup de jeux en version physique, il est conseillé d’opter pour la PS5 avec lecteur.

Si vous avez un jeu PS4 en version dématérialisée, il suffira de se connecter avec la PS5 sur le même compte et ouvrir votre bibliothèque pour télécharger le jeu.

Si vous avez des jeux PS4 déjà sur un disque externe, il suffira de brancher le disque externe sur la PS5 pour pouvoir y jouer.

A propos des périphériques

Les PS5 prennent en charge le DualSense, le DualShock 4 et les pads tiers sous licence pour le jeu sur PS4. Il est toutefois préférable de jouer avec le DualShock 4 et les pads tiers sous licence PS4 pour jouer à des jeux PS4.

La majorité des périphériques compatibles PS4 fonctionnement sur PS5 comme les volants, les sticks arcade, casques audio, etc.

Le PlayStation Move Controller et le PlayStation VR Aim Controller fonctionnent sur les jeux PS VR compatibles sur les consoles PS5.

Les jeux PS5 ne fonctionnent pas avec le DualShock 4. Vous devrez obligatoirement jouer avec le DualSense.

Voilà donc un long résumé sur l’aspect rétrocompatibilité. On y reviendra lorsqu’on aura la console sous la main pour tester et vous montrer tout cela.