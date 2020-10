Ghost of Tsushima en 60 images/seconde sur PS5

Sony n’a toujours donné aucune précision sur ses titres PS4 sur PS5. On espérait ainsi voir les équipes internes à Sony travailler sur des mises à jour pour redonner une nouvelle jeunesse à certaines des superproductions PS4.

Ainsi, nombre d’entre nous espérons toujours que les Horizon Zero Dawn, God of War, The Last of Us Part II, Days Gone ou encore le Death Stranding de Kojima Productions bénéficient d’une quelconque mise à jour pour profiter de la puissance de la PS5.

On sait que la PS5 possède un mode Game Boost qui devrait permettre à un certain nombre de jeux de bénéficier d’améliorations notamment sur le framerate et à des temps de chargement réduits grâce au SSD. Dans le pire cas donc, tous les titres Sony devraient bénéficier de cela.

Toutefois, dans le cas de Ghost of Tsushima, Sucker Punch indique déjà que le jeu tournera à 60 images/seconde sur PS5 grâce à une option. L’équipe ne dit toutefois pas si cela concerne le 1080p ou également le 4K. Autre information d’importance – moi qui attendait la PS5 pour totalement nettoyer la carte du jeu – la sauvegarde PS4 sera transférable sur PS5. Vous pourrez donc continuer votre campagne là où vous en étiez sur PS4.

Malgré tout, j’espère encore que les équipes aient affectées un peu de ressources pour produire des mises à jour implémentant des améliorations plus importantes. On peut toujours rêver.

Ghost of Tsushima est disponible sur PS4.