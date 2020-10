Nouvelles informations pour la mise à jour 5.4 de Final Fantasy XIV Online

Amis massivement rôlistes en ligne, la mise à jour 5.4 de Final Fantasy XIV Online, intitulée « Futures Rewritten« , se clarifie avant son déploiement prévu pour le mois de décembre prochain.

Si la concurrence et ses extensions ont parfois du mal à voir le bout du tunnel (suivez mon regard…), le MMO de Square Enix fait son petit bout de chemin en toute quiétude. L’extension Shadowbringers s’étoffera donc d’un bon lot de nouveautés et l’éditeur en profite également pour parler consoles next-gen. Et plus spécifiquement, de l’arrivée de la PlayStation 5. Pas d’euphorie cependant, il s’agira simplement d’une compatibilité de la version PS4 avec sa grande sœur. Dans les faits, les joueurs PS5 pourront utiliser les options d’affichage proposées à la base uniquement sur PS4 Pro (privilégiant soit la 4K et des graphismes rehaussés, soit le frame rate en 1080p) et bénéficieront de temps de chargement plus rapide grâce au SSD de la machine.

On nous annonce également qu’en vue de la mise à jour majeure qu’est « Futures Rewritten« , la version 5.35 sera mise en ligne dès le 13 octobre. Cette dernière ajoutera entre autres le nouveau chapitre de l’arc scénaristique « Garde-la-Reine » écrit par Yasumi Matsuno, le père de l’univers complexe d’Ivalice (FF Tactics et FF XII).

Voici donc l’ensemble de ces éléments plus en détails:

La mise à jour 5.4 de décembre contient bon nombre de modifications et de nouveau contenu pour tous les aventuriers, quel que soit leur style de jeu favori :

Nouvelles quêtes de l’épopée – Après la conclusion épique de l’histoire de Shadowbringers dans la mise à jour 5.3, il est temps pour les joueurs de commencer une nouvelle aventure.

Nouveau donjon de raid : La Promesse d'Éden – Le troisième chapitre de la série de raid à 8 joueurs propose des combats exigeants en mode normal et sadique.

Chroniques d'une nouvelle ère – La complainte de Werlyt – La suite de la série présente l'Arme Émeraude.

Nouveau défi : Arme Émeraude – Les joueurs peuvent défier l'Arme Émeraude en mode normal et extrême.

Nouveau donjon de raid : Nouveau donjon : Atelier abandonné de Matoya – Les joueurs peuvent y participer avec leurs camarades aventuriers ou une équipe de personnages non joueurs grâce au système d'adjuration.

Nouveau défi irréel – La nouvelle version améliorée d'un Primordial existant sera lâchée sur les héros du niveau 80 dans la mise à jour 5.4 et permettra de gagner des récompenses uniques.

Ajouts au mage bleu – Le job restreint recevra un certain nombre de changements, comme l'augmentation de la limite de niveau, des nouveaux sorts à apprendre des ennemis, de l'équipement spécifique et des ajouts au journal du mage bleu.

« Mode exploration de donjons » – Ce nouveau mode de jeu permettra aux joueurs de visiter les donjons de Shadowbringers sans être inquiétés par les monstres afin de faire des captures d'écran. Ils pourront également invoquer leurs mascottes et leurs montures dans l'enceinte des donjons pour en ramener des souvenirs inoubliables.

Ajouts aux actions d'interprétation – Le violon est ajouté à la liste des instruments.

Ajouts à Triple Triade – En plus de la révision des règles et des améliorations de l'interface utilisateur, des nouveaux tournois à durée limitée seront disponibles grâce à l'outil de mission.

Ajouts à la reconstruction d'Ishgard – La quatrième et dernière étape de la reconstruction de la Sainte cité commence.

Ajouts à « Garde-la-Reine » – Le nouveau chapitre de cette aventure en plusieurs parties, dont le scénario est écrit par le célèbre concepteur de jeu Yasumi Matsuno (FINAL FANTASY Tactics, FINAL FANTASY XII), propose des combats à grande échelle et la possibilité d'améliorer encore les armes de la résistance

Modifications des actions de PvE et JcJ, ajouts à la pêche en mer et au Mahjong domien, ajouts aux donjons de chasse au trésor, des nouvelles apparences de l'interface utilisateur, et plus.

Avec un total de 20 millions de joueurs enregistrés, il n’y a jamais eu de meilleur moment pour les nouveaux arrivants de commencer leur aventure sur FINAL FANTASY XIV Online, la saga encensée par la critique. L’essai gratuit récemment étendu contient désormais tout le contenu des extensions A Realm Reborn™ et Heavensward™ (et jusqu’à la mise à jour 3.56), ainsi qu’une race jouable supplémentaire (Ao Ra), et trois jobs supplémentaires (chevalier noir, astromancien et machiniste). Les joueurs de l’essai gratuit peuvent profiter de centaines d’heures de jeu aux multiples récompenses et vivre une histoire équivalente à deux titres complets de FINAL FANTASY sans aucune limite de temps. Les futurs joueurs qui voudraient tester l’essai gratuit peuvent s’inscrire ici :

http://sqex.to/FFXIVFreeTrial

FINAL FANTASY XIV: Shadowbringers est la troisième extension pour FINAL FANTASY XIV Online et a reçu un accueil phénoménal auprès des fans et des critiques depuis sa sortie en juillet 2019. Avec une multitude de nouveaux décors à couper le souffle, les jobs de danseur et pistosabreur, les races jouables des Hrothgars et des Viéras, le système d’adjuration et bien plus, FINAL FANTASY XIV: Shadowbringers offre aux joueurs débutants comme confirmés des centaines d’heures de contenu à explorer.