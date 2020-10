Découvrez 4 cartes de la bêta multijoueur de Call of Duty Black Ops Cold War jusqu’en 4K

Activision prépare le lancement de son Call of Duty annuel. Pour cette année, on reprend la série Black Ops avec cet épisode Cold War qui semble toujours aussi spectaculaire. Mis à part le mode solo, l’éditeur va bien évidemment proposer du PvP et les phases bêta ont débuté.

Les possesseurs de PS4 ont pu découvrir la première bêta publique du multijoueur de Call of Duty Black Ops Cold War le week-end dernier. Votre serviteur s’est lancé dans la bataille histoire de vous proposer quelques vidéos pour vous faire découvrir 4 cartes différentes : Moscou, Miami, Satellite et Cartel. Cette bêta permet de se faire une idée et autant vous le dire de suite, tous les habitués aux PvP des Call of Duty ne devraient pas être trop dépaysé côté gameplay.

Les 4 vidéos ci-dessous ont été capturé sur une PS4 Pro en HDR. Il se peut que les versions HDR et haute résolution ne soient pas disponibles au moment où vous allez les regarder – les serveurs de Youtube peinent quelque peu ces derniers temps. Soyez donc patients.

Comme d’habitude pour les voir en 4K, je vous conseille d’utiliser les navigateurs Microsoft Edge ou Google Chrome. Pour le HDR, il vous faudra évidemment un écran compatible.

J’ai joué au mieux même si je suis assez bourrin dans mon genre 😉

Bon visionnage ! Pensez à vous abonner à nos chaînes Youtube et cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Merci de votre soutien.

Call of Duty Black Ops Cold War est prévu pour le 13 novembre 2020 sur PS4, Xbox One et PC. Il bénéficiera d’une mise à jour payante vers les versions next gen.