Sega fête aujourd’hui ses 60 ans

Nostalgiques du fameux » SEGA, c’est plus fort que toi ! » ce jour et les quelques uns à suivre sont vôtres. La firme japonaise fête en effet son 60ème anniversaire et nous propose quelques petites surprises.

Cantonné désormais au rôle d’éditeur multiplateformes, SEGA aura marqué d’une patte bien particulière les années des plus anciens d’entre nous avec ses consoles. Et c’est aujourd’hui que les festivités commencent pour la société au hérisson bleu supersonique. Ceci notamment avec un florilège de promotions sur Steam pour PC ainsi que quatre mini-jeux gratuits créés pour l’occasion et basés pour certains sur des licences phares. Ces mini-jeux peuvent être récupérés directement sur la page Steam dédiée, à cette adresse.

Voici les détails concernant ces quatre bouchées apéritives vidéoludiques:

Armor of Heroes , par Relic Entertainment™ , est un jeu de tank multijoueur d’inspiration retro jouable jusqu’à quatre en versus et en coopération. Disponible du 15 au 19 octobre.

Endless Zone , par Amplitude Studios™ , mélange l'univers Endless et Fantasy Zone™ dans un shoot'em up en side scrolling. Disponible du 16 au 19 octobre.

Streets of Kamurocho , par SEGA ® , met en scène les célèbres Kiryu et Majima de la série Yakuza™ dans les rues du quartier de Kamurocho pour un défi complètement nouveau, mais néanmoins familier. Disponible du 17 au 19 octobre.

Golden Axed, par SEGA® , est une version encore jamais vue d'un projet annulé nommé Golden Axe™: Reborn. Disponible les 18 et 19 octobre (donc pendant 24 heures seulement !)

En marge de cela, lier son compte Steam à son adresse mail enregistrée sur le site sega60th.com permettra à tout un chacun de récupérer le célèbre et planant NiGHTS into Dreams dans sa version Saturn de l’époque. Je vous vois venir, n’espérez pas un remaster, pas tout de suite en tout cas 😉 . Ce dernier sera disponible durant les soixante prochains jours. Sonic 2 est également disponible en téléchargement direct et gratuit sur la plateforme de téléchargement de Valve. SEGA entend par ailleurs bien profiter de la vague et distiller durant les jours à venir quelques infos, interviews et autres contenus sur l’ensemble des réseaux sociaux les plus en vue. Restez donc à l’affût du web 2.0 !