La mise à jour next-gen de Destiny 2 sortira le 8 décembre

Dommage pour les gardiens comme votre serviteur qui comptait se lancer dans la nouvelle extension, Au-Delà de la Lumière, avec la sortie des nouvelles consoles. La mise à jour pour pleinement profiter des PS5, XSS et XSX ne sera pas disponible avant le 8 décembre.

J’avoue avoir quelque peu raccroché mes armures de gardien depuis quelques mois. J’avais prévu de rempiler avec la sortie de la prochaine extension de Destiny 2, Au-Delà de la Lumière, prévu pour le 10 novembre prochain. Je me disais que j’allais attendre l’arrivée de la mise à jour permettant de profiter de la puissance des nouvelles consoles. Je vais devoir revoir mes plans et tout de même reprendre le combat dès le 10 novembre sur XSX et le 19 novembre sur PS5 avec le mode rétrocompatibilité – et peut-être quelques améliorations grâce au mode Game Boost sur PS5 et à la puissance de la XSX. Sans cela, mes chers coéquipiers du clan vont encore prendre de l’avance et j’aurais encore à passer mon temps à rattraper leur niveau de lumière 😉

Mais dès le 8 décembre, vous pouvez être sûr que je bascule sur next gen pour jouer à Destiny 2 avec les améliorations annoncées par Bungie :

Résolution 4K sur PS5 et XSX (1080p sur XSS)

60 images/seconde

Choix de l’angle du champ de vision

Chargements plus rapides – mais le matchmaking et des synchronisations serveur toujours aussi lentes. Au moins on devrait avoir les pages inventaires plus rapidement.

Le cross-play entre les différentes générations de consoles sera toutefois possible dès le lancement des consoles next gen. Les joueurs PS4 et PS5 pourront jouer ensemble. De même entre Xbox One et XSS/XSX.

Vous voilà prévenus donc. Rendez-vous donc le 8 décembre pour voir Destiny 2 à 60 images/seconde sur consoles 🙂 Croyez-moi, cela change pas mal le jeu et les sensations. Les PCistes et les joueurs sur Stadia savent déjà ce que c’est 😉

Destiny 2 Au-Delà de la Lumière sera disponible le 10 novembre 2020 sur PS4, Xbox One, PC et Stadia. La mise à jour PS5, XSS et XSX sera disponible le 10 décembre 2020.