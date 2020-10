La seconde extension de Nioh 2 débarque aujourd’hui

Les fans d’action/RPG un brin DarkSoulesque ont certainement adoré Nioh et Nioh 2. Et pour continuer à profiter de ce titre, Koei Tecmo sort aujourd’hui la seconde extension, Ténèbres dans la Capitale.

Si vous avez le pass saisonnier, vous pouvez donc récupérer cette extension immédiatement. Sinon, il va vous falloir débourser quelques euros pour profiter des nouveautés de cette seconde extension. Celle-ci fait ainsi suite au premier DLC nommé Le Disciple du Tengu.

Une fois encore le jeu va vous embarquer à la période Heian (794-1185). Si le premier DLC se déroulait vers la fin de cette période, cette seconde extension nous emmène au coeur de cette période. Les fans pourront apprécier les légendes de cette époque transposées dans le monde de Nioh.

Ce second DLC va notamment permettre de découvrir deux nouveaux perosnnages historiques : Minamoto no Yorimitsu et Abe no Seimei. L’une est chasseuse de yokai tandis que l’autre est un puissant mage. Outre ces personnages, on aura droit à une nouvelle arme : les points et les gants à griffe. Si on a moins d’allonge, ces nouvelles armes devraient permettre de combattre les démons de manière plus efficace.

Nioh 2 est disponible sur PS4.