Détails de la mise à jour next gen de No Man’s Sky

L’univers de No Man’s Sky, le jeu d’Hello Games, va s’étoffer grâce à une mise à jour pour les consoles next gen. Explorer l’univers et ses milliards de planètes sera encore plus… excitant? :p

Hello Games nous avait pondu y’a un moment ce No Man’s Sky proposant d’explorer l’univers et ses milliards et milliards de planètes et astres. Après un lancement un peu chaotique, le jeu s’est nettement enrichi et bénéficie d’une communauté fidèle.

Hello Games n’oublie pas celles et ceux qui vont passer sur next gen et préparent une mise à jour gratuite vers les consoles next gen – ainsi que pour la version PC.

Nommée No Man’s Sky Next Generation, cette mise à jour gratuite va apporter diverses améliorations :

Les mondes seront plus riches, plus détaillés et plus densément peuplés

Jusqu’à 32 joueurs pourront se regrouper pour construire, survivre, combattre et explorer la galaxie ensemble pour la première fois sur consoles

Le jeu tournera jusqu’en 4K 60 images/seconde

Nombre d’effets graphiques seront améliorés

Des temps de chargement nettement réduits

Intégration du cross-play pour que les joueurs puisse explorer ensemble quelle que soit leur machine

Les joueurs pourront collaborer pour bâtir d’immenses colonies, avec la capacité de construire et de rendre à l’écran des bases beaucoup plus vastes et complexes.

Votre progression sera conservée lors du passage à la next gen

Sur PS5, le DualSense et ses gâchettes adaptatives et ses retours haptiques seont utilisés.

L’audio 3D de la technologie Tempest 3D de la PS5 sera mis à contribution pour un environnement sonore encore plus riche

Le jeu restera compatible avec le PS VR

Bref, cette mise à jour sera peut-être une raison pour certains d’entre vous de repartir à l’exploration.

No Man’s Sky est disponible sur PS4, Xbox One et PC.