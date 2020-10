Riot Forge annonce Ruined King pour début 2021 sur toutes les plateformes

Nombre d’entre vous connaissent Riot Games pour son League of Legends. Toutefois, il y a quelques mois, Riot Games a annoncé créer Riot Forge, son entité édition avec divers projets. Ruined King en fait partie et on en sait un peu plus aujourd’hui.

Prévu sur PS4, Xbox One, Switch et PC ainsi que sur les consoles next gen, Ruined King A League of Legends sera un RPG solo se déroulant dans l’univers de League of Legends. Ne vous étonnez donc pas de retrouver certains des champions de League of Legends dans un RPG où les combats se dérouleront au tour par tour.

Développé par Airship Syndicate à qui on doit le plus sympathique Darksiders Genesis ou encore Battle Chasers Nightwar, Ruined King devrait donc plaire aux fans de RPG tactique. L’action va se dérouler dans deux des régions de Runeterra à savoir Bilgewater, la ville portuaire, et les Iles Obscures, une terre maudite. Et pour se lancer dans cette aventure, on retrouvera les champions de League of Legends : Miss Fortune, Illaoi, Braum, Yasuo, Ahri et Pyke.

Pour aujourd’hui, Riot Forge fait un peu de teasing avec une vidéo d’annonce que vous pouvez voir ci-dessous. L’éditeur et Airship Syndicate en montrera plus en décembre avec espérons du gameplay.

Ruined King A League of Legends Story sera disponible sur PS5, XSX, XSS, PS4, Xbox One, Switch et PC début 2021. La mise à jour vers next gen sera gratuite pour quiconque commencera d’abord sur les consoles ancienne génération.