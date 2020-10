Nouvelle vidéo, nouvelles images et nouvelles infos pour Balan Wonderworld

Les créateurs de Sonic reviennent sur le devant de la scène avec ce tout nouveau projet, Balan Wonderworld, dévoilé déjà il y a un moment. Aujourd’hui, Square Enix lâche de nouvelles images et une nouvelle vidéo et donne plus de détails sur ce jeu d’action/plateforme à sortir au printemps prochain.

Sous la marque Balan Company, l’équipe composée de Yuji Naka et Naoto Ohshima, co-fondateurs de la Sonic Team, à qui on doit Sonic mais également Nights, se sont lancés dans un nouveau projet après des années sans avoir travaillé ensemble. Le résultat est ce Balan Wonderworld qui semble reprendre des éléments de Sonic mais aussi de Nights dans un tout nouvel univers toujours aussi coloré.

Balan Wonderworld est un jeu d’action/plateforme qui va vous faire explorer quelques 12 mondes chacun représentant une histoire. Incarnant Emma et Leo, vous allez utiliser vos capacités pour explorer ces mondes truffés de pièges. A Emma et Leo et donc à vous de profiter des pouvoirs des habitants de chacun de ces mondes en portant leurs costumes colorés. En tout plus de 80 costumes différents seront dans le jeu. Pour exemple la tenue Rail Runner permet de faire apparaître des rails dans certaines zones. D’autres costumes permettent de marcher dans les airs ou encore de stopper le temps, etc. Bref, à vous de récolter tous ces costumes pour progresser dans ces mondes et résoudre nombre d’énigmes et atteindre de nouvelles zones. Pour vous aider, un personnage énigmatique nommé Balan vous guidera.

Le principe est donc d’explorer ces mondes composées des mémoires d’un habitant mêlé avec les Negatis, manifestation physique de leurs faiblesses et inquiétudes. Les habitants sont eux-mêmes possédés par ce Negati. Il faudra donc libérer leur coeur en battant le boss dans chacun des mondes.

Un autre aspect du jeu est à noter. Le hub du jeu est nommé l’île aux Tims. les Tims sont des petits personnages qu’il faudra élever. Il y a plusieurs types de Tims qui pourront aider les héros dans leur aventure. Ainsi, les Tims rougent peuvent attaquer pour vous. Les Tims roses peuvent trouver des objets, etc. Plus vous pourrez en élever et plus vous aurez de l’aide.

Pour celles et ceux qui aiment le coop, Balan Wonderworld proposera un mode permettant à deux joueurs de collaborer pour progresser. L’un incarnera Leo et l’autre Emma. A eux de combiner leurs efforts, leurs capacités et les pouvoirs des costumes pour progresser et découvrir de nouvelles voies par rapport au mode solo.

Balan Wonderworld est prévu sur PS5, XSX, XSS, PS4, Xbox One, Switch et PC pour le 26 mars 2021.