Notre vidéo du prologue de Call of Duty Black Ops Cold War jusqu’en 4K HDR sur PS4 Pro

Comme tous les ans, on a droit à un nouvel épisode de la saga Call of Duty. Cette fois-ci, on va replonger dans la guerre froide au début des années 80 – du siècle dernier évidemment. Voyez ce que donne le début de la campagne solo.

Comme d’habitude, ce nouvel opus, Call of Duty Black Ops Cold War, s’inspire d’évènements et de périodes historiques pour y semer quelques histoires plus ou moins palpitantes surtout prétextes à des vidages de chargeur intensifs.

La vidéo ci-dessous a été capturé sur la PS4 Pro et vous permet de découvrir le début de la campagne. J’avais prévu de vous proposer la même vidéo capturée sur PS5 mais un bug sur cette console m’empêche de l’installer. Il va falloir que Sony règle ce bug gênant. ll y a un moyen de contourner le dit bug mais cela me ferait perdre des heures à tout réinstaller et tout retélécharger 🙁

A noter pour ceux qui ont acheté la version PS4/PS4 Pro et comptent passer à la PS5 que la mise à jour next gen coûte 5€ à moins que vous ayiez acheté l’édition cross-gen qui le comprenait.

En attendant, voici déjà la version PS4 Pro qui est plutôt bien propre et pêchue comme d’habitude avec un contexte. Bon visionnage !

Call of Duty Black Ops Cold War est disponible sur PS5, XSX, PS4, Xbox One et PC.