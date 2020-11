Quelques exemples en vidéo 4K de titres PS4 tournant à 60 images/seconde sur PS5

Comme vous le savez déjà peut-être, la PS5 possède un mode Game Boost qui permet à certains titres de profiter du surplus de puissance pour proposer de meilleures performances. Voici quelques cas que j’ai capturé pour que vous puissiez juger par vous-même.

Ci-dessous donc des vidéos capturées par votre serviteur jusqu’en 4K HDR. Je sais certains des titres ne sont pas censés être HDR mais la PS5 les sort quand même à ce format. Dans la majorité des cas ci-dessous, j’ai utilisé le mode performance permettant d’avoir le 60 images/seconde. Toutefois, Nioh comprend un mode cinéma/qualité avec un framerate non bloqué. Grâce à la PS5, le framerate monte aisément à 60 images/seconde et rend le jeu vraiment agréable à jouer tout en conservant la meilleure résolution. En gros, la PS5 devrait être capable de faire tourner des jeux 4K de la PS4 Pro à 60 images/seconde dans beaucoup de cas si le framerate n’était pas bloqué à 30. C’est ainsi le cas de The Last Guardian qui a été « bloqué » à 30 images/seconde après des mises à jour. Ceux qui ont le jeu sur disque peuvent le faire tourner à 60 images/seconde, cette version n’ayant pas les mises à jour appliquées. Pour avoir essayé quelques autres anciens titres comme les Infamous, ces derniers tournent également enfin à 60 images/seconde. On vous montrera cela prochainement.

Les titres Sony comme Ghost of Tsushima, God of War, Days Gone, Killzone Shadow Fall ou encore Knack II sont aussi bluffants et cela apporte une nouvelle dimension à ces titres. Enfin, même un Onrush de Codemasters (par les créateurs de Motorstorm, DriveClub et le récent Dirt 5) devient nettement plus sympa à jouer.

J’ai prévu au fil des jours et des semaines de capturer nombre de titres PS4 sur PS5 avec ou sans mise à jour dédiée pour vous montrer ce que le surplus de puissance peut ajouter. En général on a au minimum un framerate très stable à 30 ou 60 images/seconde rendant les jeux nettement plus confortables. Pour ne pas faire de jaloux, je prévois la même chose avec des titres Xbox, Xbox 360 et Xbox One sur la Xbox Series X. Autant vous dire que j’en ai pour des mois voire des années à faire toutes ces vidéos :p

Bon visionnage à tous.

PS : ne vous étonnez pas de ne pas voir les versions haute résolution apparaître. Les serveurs de Youtube peinent à tout encoder aux différentes résolutions :p